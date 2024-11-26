Ушаков: помощники глав России и Германии периодически контактируют
Контакты между Россией и Германией на уровне помощников глав государств периодически происходят, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«Было условлено, что я со своим коллегой при необходимости буду связываться по телефону. Что, собственно, мы периодически и делаем», – сказал он.
15 ноября президент России Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц провели первый за два года телефонный разговор. Диалог длился около часа и прошел по инициативе немецкой стороны. Шольц говорил в интервью Süddeutsche Zeitung, что единственный способ понять позицию президента России по переговорам с Украиной – это обсудить эту тему с ним лично.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что у лидеров двух стран сохраняются значительные разногласия по украинскому вопросу, но инициатива немецкой стороны узнать позицию Москвы напрямую является положительным шагом.