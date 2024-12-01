Грузинский посол в США ушел в отставку

«Он [Залкалиани] покинул должность. Я беседовал с ним. Не знаю, у всех разная сила воли. И в этом случае я хочу выразить солидарность Давиду Залкалиани, в отношении которого было очень тяжелое давление с разных сторон», – сказал он (цитата по ТАСС).