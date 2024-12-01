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Грузинский посол в США ушел в отставку

Ведомости

Посол Грузии в США Давида Залкалиани («Грузинская мечта») ушел в отставку на фоне акций протеста в Тбилиси. Об этом сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

«Он [Залкалиани] покинул должность. Я беседовал с ним. Не знаю, у всех разная сила воли. И в этом случае я хочу выразить солидарность Давиду Залкалиани, в отношении которого было очень тяжелое давление с разных сторон», – сказал он (цитата по ТАСС).

Оппозиция требовала отставки Залкалиани после решения властей Грузии в лице партии «Грузинская мечта» заморозить вопрос открытия переговоров о вступлении страны в Евросоюз.

Вечером 28 ноября в центре Тбилиси начались стихийные митинги, вызванные приостановкой переговоров о вступлении Грузии в Евросоюз. Мирные акции переросли в беспорядки, которые продолжаются третью ночь. По оценке Visioner, ночью 1 декабря в Тбилиси протестовали около 200 000 человек.

30 ноября президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила, что не намерена покидать свой пост после истечения срока полномочий главы государства, поскольку парламент является «нелегитимным». 26 октября в стране прошли выборы в парламент, по итогам которых ныне правящая партия «Грузинская мечта» сохранила большинство. Оппозиция заявляла, что партия является «пророссийской». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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