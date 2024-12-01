Протесты в Грузии не утихали всю ночь. Главное на 1 декабря

Собравшиеся массово нарушают общественный порядок: участники митинга бросали пиротехнику в сторону здания законодательного органа, камнями и различными предметами повредили окна рабочих помещений в парламенте, говорится в заявлении ведомства. В здании из-за действий демонстрантов произошел пожар, его уже потушили. Люди бросали пиротехнику, один сотрудник МВД получил ожоги. Как уточняет ТАСС, участники акции в течение нескольких часов кидали петарды и запускали фейерверки в сторону здания парламента. Одна из петард попала в окно, после чего и произошел пожар.