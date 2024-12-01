Протесты в Грузии не утихали всю ночь. Главное на 1 декабря

Протесты в Грузии не утихали всю ночь. Главное на 1 декабряАкции в Тбилиси приняли насильственный характер, заявили в МВД
Протесты в Грузии из-за отказа властей продолжить обсуждение переговоров по евроинтеграции не стихали третью ночь подряд: полицейские только утром начали зачищать от демонстрантов проспект Руставели, где последние дни шел митинг, передает телеканал Mtavari. Протест вышел за рамки, предусмотренные законом о собраниях и демонстрациях, и принял насильственный характер, заявило тем временем МВД Грузии.
Вечером 30 ноября президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила, что не намерена покидать свой пост после истечения срока полномочий главы государства, поскольку парламент является «нелегитимным».
По оценке Visioner, ночью в Тбилиси протестовали около 200 000 человек. В организации назвали «катастрофой» применение слезоточивого газа по толпе, подчеркнув, что это резко увеличило риск давки. По оценке ТАСС, на проспекте Руставели собрались «десятки тысяч человек».
«Sputnik Грузия» публикует последствия протестов на проспекте Руставели: это «разбитые аппараты быстрого зачисления, сломанные электросамокаты и сожженные мусорные баки». По данным агентства, демонстранты ночью также строили баррикады, жгли костры у здания оперного театра и «отстреливались фейерверками». Утром начались задержания.
Во время протестов силы ОМОНа применяли перцовые баллончики и водометы, чтобы разогнать толпу, но протестующие продолжали сопротивляться, пишет Visioner.
Силы полиции начали очищать проспект Руставели от демонстрантов с 7:00. Протестующие сначала двинулись на площадь Республики, а затем к филармонии, откуда уже направились в сторону Тбилисского государственного университета, пишет Mtavari.
Преподавательский состав Тбилисского университета заявил, что «отстраняется от любых попыток предать конституцию и курс интеграции в Евросоюз», приводит заявление преподавателей Mtavari. В университете также подчеркнули, что осуждают «все проявления силового подавления справедливых и мирных протестов», и призвали ученый совет университета «сделать соответствующее заявление».
Протест возле парламента полностью вышел за рамки, предусмотренные законом о собраниях и демонстрациях, и принял совершенно насильственный характер, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.
Собравшиеся массово нарушают общественный порядок: участники митинга бросали пиротехнику в сторону здания законодательного органа, камнями и различными предметами повредили окна рабочих помещений в парламенте, говорится в заявлении ведомства. В здании из-за действий демонстрантов произошел пожар, его уже потушили. Люди бросали пиротехнику, один сотрудник МВД получил ожоги. Как уточняет ТАСС, участники акции в течение нескольких часов кидали петарды и запускали фейерверки в сторону здания парламента. Одна из петард попала в окно, после чего и произошел пожар.
«Также участники митинга повредили защитные дамбы здания законодательного собрания, периодически пытаются повредить входные ворота парламента и ворваться во двор. Группы насилия воздвигли искусственные заграждения на шоссе, используя различные предметы и повредив материальное имущество, принадлежащее муниципалитету», – говорится в заявлении МВД.
МВД предупредило, что правоохранители примут меры, если протестующие продолжат «действовать против закона, наносить ущерб зданию парламента, поджигать и совершать другие насильственные действия».