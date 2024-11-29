Может ли тбилисский майдан привести к серьезному политическому кризису в Грузии

Может ли тбилисский майдан привести к серьезному политическому кризису в ГрузииИз-за приостановки переговоров с ЕС оппозиция требует досрочных выборов
В ночь на 29 ноября в Тбилиси грузинская полиция подавила уличные беспорядки, организованные оппозицией. Противники правительства были недовольны сделанным накануне заявлением премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе о перспективах евроинтеграции. По данным МВД Грузии, на утро 29 ноября были задержаны 43 демонстранта. Такие же митинги прошли в других крупных городах, включая Кутаиси и Батуми.
Кобахидзе, член правящей партии «Грузинская мечта» (ГМ), заявил 28 ноября, что правительство решило «не включать в повестку дня вопрос об открытии переговоров с ЕС до конца 2028 г.».
«Мы также отказываемся от любых бюджетных субсидий от ЕС до конца 2028 г. Конец 2028 г. – это время, когда Грузия будет должным образом подготовлена с экономической точки зрения к началу переговоров о вступлении в Европейский союз в 2030 г.», – сказал Кобахидзе (цитата по Rustavi 2).
В конце октября партия Кобахидзе выиграла парламентские выборы, набрав почти 54% голосов – 89 мандатов. ГМ имеет большинство в парламенте страны с 2012 г. Грузинская оппозиция называет правящую партию «пророссийской». ГМ это отрицает, несмотря на то, что настроена на сбалансированные отношения с Москвой и отказывается присоединяться к западным санкциям против России.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили (беспартийная, но поддерживает оппозицию, срок ее полномочий истекает к концу года), заявила, что является единственным законным представителем власти, а также выразила надежду на «серьезную реакцию» Евросоюза. Кобахидзе в ответ назвал заявления и действия Зурабишвили малозначительными, а ее лично уличил в попытках «удержаться в своем кресле».
Правительство говорит
Сторонники правительства, в свою очередь, заявляют о непозволительности беспорядков и обвиняют представителей ЕС во вмешательстве во внутренние процессы в Грузии.
«Вы месяцами угрожаете нам прекращением финансирования и остановкой переговоров. Но когда мы сказали “OK”, мы сразу стали виноваты?» – заявила член парламента от ГМ Майя Битадзе, обращаясь к ЕС. Недовольство интерпретацией слов премьер-министра высказал и член партии «Народная сила» (имеет шесть мандатов в парламенте и находится в коалиции с ГМ) Димитри Хундадзе. Он заявил о неизменности проевропейского внешнеполитического курса Грузии и выразил сожаление о том, что посланник ЕС «интерпретирует слова» премьер-министра, «как ему выгодно».
На странице пресс-службы ГМ 29 ноября опубликовано заявление, в котором посла ЕС в стране поляка Павла Герчинского обвинили в распространении недостоверной информации. Днем ранее Герчинский заявил, что Грузия в принципе останавливает процесс вступления в ЕС на четыре года.
«На самом деле, правительство прямо заявило, что оно усердно занимается реализацией условий соглашения об ассоциации (подписано в 2014 г. – “Ведомости”) и рассчитывает завершить его на 90% к 2028 г.», – говорится в ответном заявлении ГМ.
Председатель парламентского комитета по вопросам евроинтеграции Леван Махашвили назвал заявления об остановке евроинтеграции манипуляцией.
Позиция оппозиции
Лидер одной из оппозиционных партий «Гахария для Грузии», бывший премьер-министр (2019-2021 гг.) Георгий Гахария назвал разгон демонстрации нелегитимным и непропорциональным решением. По результатам парламентских выборов в 2024 г. партия получила 11 мандатов. Гахария подчеркнул, что намерен присоединиться к протестующим во время новых митингов. Он также поддержал призывы других оппозиционных сил и Зурабишвили о необходимости договориться с правительством о дате внеочередных парламентских выборов.
Представители партии Саакашвили «Единое национальное движения» (ЕНД), получившей на октябрьских выборах 17 мандатов (в коалиции с партиями «Стратегия Ашмашенебели» и «Европейская Грузия»), также осудили заявление Кобахидзе о евроинтеграции страны. На официальной странице партии в X (бывший Twitter) опубликованы призывы участвовать в протестах и требования назначить дату досрочных выборов.
«Грузия в кризисе. Произошел переворот, и незаконная группировка, поддержанная вооруженной полицией и спонсируемая российским олигархом Бидзиной Иванишвили (бизнесмен, считающийся одной из ключевых фигур ГМ. – "Ведомости"), захватили здание парламента и объявили об остановке вступления в Европу», – говорится в одной из этих публикаций.
Реакция силовиков и дипломатов
Согласно открытым данным, 41 сотрудник министерства обороны Грузии подписал заявление, в котором подчеркнули важность сотрудничества страны с европейскими институтами и структурами. Они назвали евроатлантическую интеграцию безальтернативным путем укрепления суверенитета страны. Бывшая министр обороны Тинатин Хидашели (2015-2016 гг.) заявила, что обязанность военных в такое время – защищать народ.
Также 29 ноября в знак протеста подал в отставку посол Грузии в Болгарии Отар Бердзенишвили. Ряд сотрудников грузинского МИДа подписали письмо против высказываний Кобахидзе. Их число на утро 29 ноября достигло 211, включая сотрудников посольств и консульств страны за рубежом.
Как работает правительство после выборов
Победу ГМ на парламентских выборах публично не признало большинство партий, состоящих в оппозиционных коалициях. По данным грузинского Центризбиркома (CESKO), оппозиционные партии вместе набрали в промежутке от 44 до 45% голосов, что дает им 61 мандат в общем. ГМ получила 53,9% голосов – 89 мандатов. Тогда в знак протеста все оппозиционные партии отказались участвовать в парламенте нового созыва. Всего в парламенте Грузии 150 мест. Для кворума нужно минимум 76 депутатов (100 – для полноценного функционирования).
Так как у ГМ было необходимое минимальное количество мандатов для начала работы органа, членам партии удалось провести первое заседание парламента нового созыва 25 ноября. Ни Зурабишвили, ни оппозиция не признали полномочий депутатов нового созыва.
Действия оппозиции – попытка сохранить свое лицо после поражения на выборах, которая вряд ли приведет их к успеху, говорит заведующий сектором Кавказа Центра постсоветских исследований Вадим Муханов.
Состояние отношений Грузии и ЕС
Согласно открытым данным, в 2023 г. товарооборот между Грузией и ЕС превысил $4,5 млрд. Кроме того, доля прямых иностранных инвестиций в Грузию из Европы (страны ЕС плюс Великобритания, Швейцария, Лихтенштейн, Норвегия, Исландия и Гибралтар) составила 60%, в 2021 г. этот показатель достигал 76%.
Официально Грузия провозгласила курс на вступление в ЕС еще в 1990-х гг. Более серьезные шаги на этом направлении делались в президентство Михаила Саакашвили (2004-2013 гг.). После победы ГМ на парламентских выборах в 2012 г. этот курс был продолжен. В 2014 г. Грузия стала ассоциированным членом ЕС, а в 2017 г. между страной и Шенгенской зоной был установлен безвизовый режим. Но позже отношения стали портиться.
Причин было много, включая сравнительно умеренную риторику Тбилиси в отношении Москвы, арест Саакашвили в 2021 г., неприсоединение к антироссийским санкциям после февраля 2022 г., а также принятие закона о запрете ЛГБТ-пропаганды (движение признано экстремистским и запрещено в России).
Последним поводом для напряжения в отношениях послужило принятие закона об иноагентах, направленного на «организации, работающие на интересы иностранного государства». В большей степени он был бы нацелен на иностранные некоммерческие организации и СМИ, более 20% финансирования которых поступает из-за границы.
При этом еще в начале июля Герчинский сам заявил, что вступление Грузии в Евросоюз приостановлено. Он заявил об этом в связи с принятием закона «об иноагентах»
В ст. 78 конституции страны прописано намерение Грузии стать членом ЕС и полностью интегрироваться в евроатлантическое сообщество.
Две недели до нового президента
Муханов также объяснил, что нынешние протесты направлены на привлечение поддержки оппозиции со стороны ЕС и США как информационной, так и финансовой с целью сохранения своей [оппозиции. – «Ведомости»] актуальности. По его мнению, эти митинги также будут приурочены к президентским выборам 14 декабря (парламент выбирает президента. – «Ведомости»).
ГМ 27 ноября выдвинула депутата и бывшего футболиста Михаила Кавелашвили кандидатом в президенты. Муханов отметил, что у оппозиции нет достаточного политического ресурса, чтобы помешать Иванишвили закрепить за собой и парламент, и президента на следующие четыре года и пять лет соответственно.
«Оппозиция разобщена по многим вопросам. Гахария, например, вполне может находиться в параллельных переговорах и с ними, и с Иванишвили. Но у последнего есть и средства, и необходимое количество парламентариев», – резюмировал эксперт.