Может ли тбилисский майдан привести к серьезному политическому кризису в Грузии

Официально Грузия провозгласила курс на вступление в ЕС еще в 1990-х гг. Более серьезные шаги на этом направлении делались в президентство Михаила Саакашвили (2004-2013 гг.). После победы ГМ на парламентских выборах в 2012 г. этот курс был продолжен. В 2014 г. Грузия стала ассоциированным членом ЕС, а в 2017 г. между страной и Шенгенской зоной был установлен безвизовый режим. Но позже отношения стали портиться.