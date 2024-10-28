В Кремле отвергли обвинения Грузии о вмешательстве РФ в парламентские выборы

Россия не вмешивается во внутренние дела Грузии и при этом «невооруженным глазом» видит такие попытки со стороны других европейских стран, сказал на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал заявление президента республики Саломе Зурабишвили о якобы российском вмешательстве в парламентские выборы, по итогам которых победила правящая партия «Грузинская мечта».