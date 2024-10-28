В Кремле отвергли обвинения Грузии о вмешательстве РФ в парламентские выборы

В Кремле отвергли обвинения Грузии о вмешательстве РФ в парламентские выборыТакие попытки есть со стороны европейских стран, но не России, заявил Песков
Россия не вмешивается во внутренние дела Грузии и при этом «невооруженным глазом» видит такие попытки со стороны других европейских стран, сказал на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал заявление президента республики Саломе Зурабишвили о якобы российском вмешательстве в парламентские выборы, по итогам которых победила правящая партия «Грузинская мечта».
«Мы решительно отвергаем такие обвинения. Они уже для многих стран носят стандартный характер. Чуть что – сразу обвиняют Россию во вмешательстве. Нет, это не так. Никакого вмешательства не было. И обвинения носят абсолютно голословный характер», – сказал Песков.
Он добавил, что Зурабишвили, которая не признала результаты парламентских выборов в стране и призвала граждан выходить на митинг 28 октября, пытается раскачать ситуацию в республике.
«Мы видим это невооруженным глазом. Это декларируется публично, осуществляются попытки дестабилизации обстановки в республике», – сказал представитель Кремля.
По словам Пескова, оказать влияние на исход этого голосования «пробовали огромное количество сил из европейских стран, из европейских институтов различных».
«Никто даже не скрывал. Это были публичные заявления. В отличие от Москвы. Мы во внутригрузинские дела не лезем и лезть не собираемся», – заявил он.
Пресс-секретарь также назвал результаты прошедшего голосования «выбором грузинского народа».
Выборы в парламент Грузии прошли 26 октября. Всего проголосовали 2 млн избирателей. Основная борьба развернулась между правящей партией «Грузинская мечта» и оппозицией, которую лидеры партии власти обвиняют в попытках расшатать обстановку в стране. В свою очередь оппозиция заявляет о якобы пророссийской позиции правящей партии.
После подсчетов бюллетеней с 99,9% участков победу одержала «Грузинская мечта» с 53,9% голосов, следовало из данных ЦИК страны. При этом она получила меньше 50% голосов в таких крупных городах, как Тбилиси, Кутаиси и Батуми. «Коалиция за перемены» набрала 11,03%, «Единое национальное движение» – 10,16%, «Сильная Грузия» – 8,81%, «За Грузию» – 7,77%. Явка достигла 58,94%. По итогам выборов «Грузинская мечта» получает 89 из 150 мандатов.