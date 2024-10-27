Чем закончились парламентские выборы в Грузии

Позиции ГМ по итогам выборов хорошие, говорит ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев. Вполне ожидаемо, что партия власти смогла набрать большинство, хоть и не конституционное, – политика Грузии достаточно конкурентная. При этом по итогам выборов, как ожидает эксперт, возможны протесты и демонстрации, перерастающие в беспорядки, и все зависит от того, насколько ГМ сможет держать удар. Возможность оппозиции как-то влиять на происходящее в стране зависит от того, будет она заседать в парламенте или нет. Если оппозиция согласится взять мандаты, то в ее руках будет блокирующий пакет на изменение конституции, резюмировал Силаев.