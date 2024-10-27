Чем закончились парламентские выборы в Грузии

Чем закончились парламентские выборы в ГрузииПартия Бидзины Иванишвили выиграла, но без конституционного большинства
В Грузии состоялись парламентские выборы, по итогам которых ныне правящая партия «Грузинская мечта» (ГМ) сохранила большинство и будет формировать новое правительство страны. По данным Центральной избирательной комиссии Грузии на вечер 27 октября, после подсчета 99% бюллетеней партия получила почти 54% голосов. При этом ГМ получила меньше 50% голосов в таких крупных городах, как Тбилиси, Кутаиси и Батуми. Явка достигла 58,94%.
По итогам выборов ГМ получает 89 из 150 мандатов. Оставшиеся места распределились между оппозиционными партиями: блок «Коалиция за перемены» займет 18, партийная коалиция «Единство – национальное движение» (ЕНД, входит партия бывшего президента Михаила Саакашвили «Единое национальной движение») – 17, «Сильная Грузия» – 14, партия бывшего премьера Георгия Гахарии «Гахария для Грузии» – 12.
Председатель ГМ и экс-премьер Грузии Бидзина Иванишвили еще в ночь на 27 октября поздравил своих сторонников с победой. «Нечасто в мире можно увидеть, чтобы одна и та же партия в такое сложное время могла достигнуть таких успехов <...> это хороший показатель таланта грузинского народа <...> обещаю: в течение следующих четырех лет наша страна достигнет огромных успехов», – сказал Иванишвили.
Но оппозиция не разделяет оптимизм Иванишвили. Представители ЕНД и «Коалиции за перемены» не признали итоги выборов. К ним также присоединилась партия «Лело», состоящая в коалиции с «Сильной Грузией». Остальные представители этого объединения на момент написания текста пока официально не заявили о непризнании итогов.
Не готова признать результаты прошедших выборов и президент Грузии Саломе Зурабишвили, срок полномочий которой истекает в декабре 2024 г. Она призвала граждан выходить на улицы. Также к протестам население призвал экс-президент Грузии Михаил Саакашвили (2004-2013 гг.). Председатель ЕНД Тина Бокучава заявила о достижении взаимопонимания с президентом и выразила надежду на сохранение единства среди представителей оппозиции.
На мировой арене реакция на итог грузинских выборов неоднозначная. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поздравил ГМ с победой. Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо премьер-министру Грузии Ираклию Кобахидзе, это же сделал и премьер Армении Никол Пашинян. Как сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника, в ЕС испытывают «разочарование» результатами оппозиции.
При этом спецкоординатор группы наблюдателей ОБСЕ Паскаль Аллизар заявил, что активность во время выборов со стороны избирателей, гражданских и партийных наблюдателей, а также «серьезное разнообразие» мнений говорит о наличии у Грузии признаков «растущей и развивающейся» демократической системы.
58,94%
достигала явка на парламентских выборах в Грузии, по данным Центризбиркома страны
У партии Иванишвили сохранилась возможность формировать правительство, но эта процедура будет всячески саботироваться оппозицией, говорит завсектором Кавказа ИМЭМО РАН Вадим Муханов. Эксперт напомнил ситуацию после парламентских выборов 2020 г., когда оппозиция почти год не признавала выборы и отказывалась принимать мандаты.
Нынешняя ситуация отличается от той – у оппозиционных сил есть условный координатор «на земле» – президент Зурабишвили. Да и у правительства гораздо хуже отношения с Брюсселем и Вашингтоном, чем четыре года назад, отмечает эксперт. Поэтому избежать протестов вряд ли получится. На этих выборах проявилась главная уязвимость «Мечты» – молодежь, которая предпочитает из идеологических и социальных позиций голосовать за оппозицию, сказал Муханов.
Победа ГМ очевидна, говорит грузинский политолог Арчил Сихарулидзе. В руках у оппозиции нет карт, которые могли бы побить победу партии. Она, добавляет эксперт, продолжит управлять страной. Максимум, что может сделать оппозиция, – это слегка «побушевать» и не войти в парламент на первых порах. Это «гиблый номер», от которого грузинский электорат уже устал, считает эксперт.
ГМ продолжит управлять страной, а Зурабишвили ничего не сможет с этим поделать – ее влияние остается минимальным. Самое главное, что получила ГМ, – это доказательство того, что ее избиратель «на месте». Правящая партия сумела убедить электорат, что оппозиция не может представить альтернативный политический курс, отмечает Сихарулидзе.
Позиции ГМ по итогам выборов хорошие, говорит ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев. Вполне ожидаемо, что партия власти смогла набрать большинство, хоть и не конституционное, – политика Грузии достаточно конкурентная. При этом по итогам выборов, как ожидает эксперт, возможны протесты и демонстрации, перерастающие в беспорядки, и все зависит от того, насколько ГМ сможет держать удар. Возможность оппозиции как-то влиять на происходящее в стране зависит от того, будет она заседать в парламенте или нет. Если оппозиция согласится взять мандаты, то в ее руках будет блокирующий пакет на изменение конституции, резюмировал Силаев.