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Премьер Грузии заявил о возможных протестах оппозиции после выборов

Ведомости

Оппозиция в Грузии намерена устроить митинги после закрытия избирательных участков, заявил на брифинге премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе

«Радикальная оппозиция попытается опротестовать собственное поражение, но, никакого уличного ресурса у нее нет. Для победы на выборах и улице нужен один и тот же ресурс – поддержка народа. Если нет поддержки народа, то не сможешь быть успешным не на выборах, не на улице», – сказал он (цитата по «Sputnik Грузия»).

В Грузии 26 октября проходят выборы в парламент, в них участвуют 18 партий. Основная борьба ожидается между правящей партией «Грузинская мечта» и оппозицией, которую лидеры партии власти обвиняют в попытках расшатать обстановку в стране. 

ЦИК Грузии в день голосования призвал наблюдательные организации соблюдать законодательство и «не вмешиваться в деятельность комиссий». Избирком предупредил, что в случае вмешательства или препятствования работе комиссий ЦИК будет «действовать в рамках закона и использовать механизмы, установленные законом».

Позднее ЦИК сообщил, что голосование на избирательных участках в целом проходит в спокойной обстановке, но в отдельных случаях фиксируются факты воспрепятствования работе участковых избирательных комиссий. По состоянию на 10:00 на избирательные участки пришли 324 197 человек, доля проголосовавших составила 9,27%. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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