Премьер Грузии заявил о возможных протестах оппозиции после выборов
Оппозиция в Грузии намерена устроить митинги после закрытия избирательных участков, заявил на брифинге премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе
«Радикальная оппозиция попытается опротестовать собственное поражение, но, никакого уличного ресурса у нее нет. Для победы на выборах и улице нужен один и тот же ресурс – поддержка народа. Если нет поддержки народа, то не сможешь быть успешным не на выборах, не на улице», – сказал он (цитата по «Sputnik Грузия»).
В Грузии 26 октября проходят выборы в парламент, в них участвуют 18 партий. Основная борьба ожидается между правящей партией «Грузинская мечта» и оппозицией, которую лидеры партии власти обвиняют в попытках расшатать обстановку в стране.
ЦИК Грузии в день голосования призвал наблюдательные организации соблюдать законодательство и «не вмешиваться в деятельность комиссий». Избирком предупредил, что в случае вмешательства или препятствования работе комиссий ЦИК будет «действовать в рамках закона и использовать механизмы, установленные законом».
Позднее ЦИК сообщил, что голосование на избирательных участках в целом проходит в спокойной обстановке, но в отдельных случаях фиксируются факты воспрепятствования работе участковых избирательных комиссий. По состоянию на 10:00 на избирательные участки пришли 324 197 человек, доля проголосовавших составила 9,27%.