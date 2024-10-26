Премьер Грузии заявил о возможных протестах оппозиции после выборов

«Радикальная оппозиция попытается опротестовать собственное поражение, но, никакого уличного ресурса у нее нет. Для победы на выборах и улице нужен один и тот же ресурс – поддержка народа. Если нет поддержки народа, то не сможешь быть успешным не на выборах, не на улице», – сказал он (цитата по «Sputnik Грузия»).