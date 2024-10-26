В Грузии началось голосование на парламентских выборах
В Грузии 26 октября проходят выборы в парламент республики, избиратели выберут 150 членов парламента, сообщается на сайте центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии.
В 8.00 (9.00 мск) в республике стартовали выборы в парламент, а также выборы городских советов в городе Самтредиа и муниципалитете Чохатаури и верховного совета Аджарской Автономной Республики. По данным грузинского ЦИК, в стране голосуют около 3,5 млн граждан, почти 90% избирателей сделают это в электронном виде. Всего открыто 3111 избирательных участков, за рубежом работает 67 участков. За процессом будут следить более 1700 наблюдателей от 76 международных организаций, еще более 23 000 человек задействованы от 111 местных организаций.
Граждане Грузии выберут 150 членов парламента. Мандаты достанутся тем политическим партиям, которые получат на выборах не менее 5% голосов. Всего в парламентских выборах принимают участие 18 партий, уточнили в избиркоме.
ЦИК Грузии призвал наблюдательные организации соблюдать законодательство и «не вмешиваться деятельность комиссий». На брифинге избирком предупредил, что в случае вмешательства или препятствования работе комиссий ЦИК будет «действовать в рамках закона и использовать механизмы, установленные законом».
В этом году выборы в республике впервые проходят только по партийным спискам и путем электронного голосования. Основная борьба ожидается между правящей партией «Грузинская мечта» и оппозицией, которую лидеры партии власти обвиняют в попытках расшатать обстановку в стране. 23 октября председатель парламента страны Шалва Папуашвили заявил, что предвыборная кампания проходит на фоне вмешательства из-за рубежа и в Грузии существуют силы, которые готовятся к государственному перевороту после голосования.