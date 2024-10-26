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В Грузии началось голосование на парламентских выборах

Ведомости

В Грузии 26 октября проходят выборы в парламент республики, избиратели выберут 150 членов парламента, сообщается на сайте центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии.  

В 8.00 (9.00 мск) в республике стартовали выборы в парламент, а также выборы городских советов в городе Самтредиа и муниципалитете Чохатаури и верховного совета Аджарской Автономной Республики. По данным грузинского ЦИК, в стране голосуют около 3,5 млн граждан, почти 90% избирателей сделают это в электронном виде. Всего открыто 3111 избирательных участков, за рубежом работает 67 участков. За процессом будут следить более 1700 наблюдателей от 76 международных организаций, еще более 23 000 человек задействованы от 111 местных организаций.

Граждане Грузии выберут 150 членов парламента. Мандаты достанутся тем политическим партиям, которые получат на выборах не менее 5% голосов. Всего в парламентских выборах принимают участие 18 партий, уточнили в избиркоме. 

ЦИК Грузии призвал наблюдательные организации соблюдать законодательство и «не вмешиваться деятельность комиссий». На брифинге избирком предупредил, что в случае вмешательства или препятствования работе комиссий ЦИК будет «действовать в рамках закона и использовать механизмы, установленные законом».

В этом году выборы в республике впервые проходят только по партийным спискам и путем электронного голосования. Основная борьба ожидается между правящей партией «Грузинская мечта» и оппозицией, которую лидеры партии власти обвиняют в попытках расшатать обстановку в стране. 23 октября председатель парламента страны Шалва Папуашвили заявил, что предвыборная кампания проходит на фоне вмешательства из-за рубежа и в Грузии существуют силы, которые готовятся к государственному перевороту после голосования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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