В Грузии началось голосование на парламентских выборах

В 8.00 (9.00 мск) в республике стартовали выборы в парламент, а также выборы городских советов в городе Самтредиа и муниципалитете Чохатаури и верховного совета Аджарской Автономной Республики. По данным грузинского ЦИК, в стране голосуют около 3,5 млн граждан, почти 90% избирателей сделают это в электронном виде. Всего открыто 3111 избирательных участков, за рубежом работает 67 участков. За процессом будут следить более 1700 наблюдателей от 76 международных организаций, еще более 23 000 человек задействованы от 111 местных организаций.