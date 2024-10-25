Песков: Россия не пытается влиять на электоральные процессы в Грузии и Молдавии

«Тем не менее невооруженным глазом были видны труднообъяснимые изменения в динамике подсчета голосов в ходе референдума. Руководство Молдавии не утруждает себя тем, чтобы объяснить эти аномалии», – заявил Песков, добавив, что «специалисты, конечно, задаются вопросами» и с «непониманием относятся к результатам этого референдума».