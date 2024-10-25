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Песков: Россия не пытается влиять на электоральные процессы в Грузии и Молдавии

Ведомости

Россия никак не пытается и не имеет возможности влиять на электоральные процессы в Грузии и Молдавии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков пояснил, что Россия не влияет и не вмешивается «в грузинские дела», по его словам, «это дело грузин – самим принимать соответствующие решения». При этом в Кремле видят беспрецедентные попытки вмешательства со стороны Запада, который пытается диктовать свои условия, буквально «выкручивая руки».

«Трудно себе представить, как гордый грузинский народ терпит такие ультиматумы, которые каждый день сыплются в их адрес», – пояснил пресс-секретарь главы государства.

Что касается Молдавии, то там, по словам Пескова, тоже не было никакого вмешательства России.

«Тем не менее невооруженным глазом были видны труднообъяснимые изменения в динамике подсчета голосов в ходе референдума. Руководство Молдавии не утруждает себя тем, чтобы объяснить эти аномалии», – заявил Песков, добавив, что «специалисты, конечно, задаются вопросами» и с «непониманием относятся к результатам этого референдума».

Парламентские выборы состоятся в Грузии 26 октября. В этом году они впервые пройдут только по партийным спискам и путем электронного голосования. Основная борьба ожидается между правящей партией «Грузинская мечта» и оппозицией, которую лидеры партии власти обвиняют в попытках расшатать обстановку в стране. В свою очередь оппозиция заявляет о якобы пророссийской позиции правящей партии.

23 октября председатель парламента страны Шалва Папуашвили заявил, что предвыборная кампания проходит на фоне вмешательства из-за рубежа и в Грузии существуют силы, которые готовятся к государственному перевороту после голосования.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили также заявляла в октябре, что страной якобы управляет «российское правительство», писала газета Financial Times. Кроме того, глава республики обвинила «Грузинскую мечту» в желании фальсифицировать итоги парламентских выборов. По словам Зурабишвили, предстоящее голосование – это «выбор между европейским будущим и российским прошлым».

20 октября в Молдавии прошли выборы и конституционный референдум о европейской интеграции. Центральная избирательная комиссия признала выборы и референдум состоявшимися, явка превысила 33,3%. На референдуме 50,31% избирателей, принявших участие в голосовании, проголосовали за присоединение страны к Евросоюзу, 49,69% – против.

Песков 21 октября назвал условия избирательной кампании в Молдавии несвободными, поставив под сомнение «труднообъяснимый» прирост голосов в пользу действующей главы государства Майи Санду и ЕС под конец подсчета результатов. Глава молдавского оппозиционного блока «Победа» Илан Шор, которого обвинили в подкупе избирателей, заявил, в свою очередь, о тотальной давке и пропаганде, которую Запад вел на территории страны.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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