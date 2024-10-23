Председатель парламента Грузии заявил о подготовке переворота в стране
В Грузии существуют силы, которые готовятся к государственному перевороту после парламентских выборов, заявил председатель парламента страны Шалва Папуашвили. Об этом пишет агентство «РИА Новости».
Он отметил, что все признаки указывают на это, и напомнил о похожих попытках после выборов 2020 г. На этот раз, по его словам, к мятежу могут привлечь наблюдательные организации, чтобы захватить власть антидемократическим путем. Папуашвили уточнил, что планируется создание фальшивых отчетов о выборах через неправительственные организации для создания повода для новых беспорядков в стране.
16 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Россия не вмешивается и не намерена вмешиваться во внутренние дела Грузии, в том числе в проведение парламентских выборов. Так Песков прокомментировал слова президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая заявила, что страной якобы управляет «российское правительство». Глава республики также обвинила правящую партию «Грузинская мечта» в желании фальсифицировать итоги парламентских выборов.
Зурабишвили подписала распоряжение о проведении выборов в парламент страны 26 октября. Парламент республики состоит из 150 депутатов и избирается на четыре года. Депутатом может стать гражданин Грузии в возрасте от 25 лет, который жил в стране не менее 10 лет. В этом году выборы впервые пройдут только по партийным спискам и путем электронного голосования.