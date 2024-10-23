Председатель парламента Грузии заявил о подготовке переворота в стране

Он отметил, что все признаки указывают на это, и напомнил о похожих попытках после выборов 2020 г. На этот раз, по его словам, к мятежу могут привлечь наблюдательные организации, чтобы захватить власть антидемократическим путем. Папуашвили уточнил, что планируется создание фальшивых отчетов о выборах через неправительственные организации для создания повода для новых беспорядков в стране.