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Председатель парламента Грузии заявил о подготовке переворота в стране

Ведомости

В Грузии существуют силы, которые готовятся к государственному перевороту после парламентских выборов, заявил председатель парламента страны Шалва Папуашвили. Об этом пишет агентство «РИА Новости».

Он отметил, что все признаки указывают на это, и напомнил о похожих попытках после выборов 2020 г. На этот раз, по его словам, к мятежу могут привлечь наблюдательные организации, чтобы захватить власть антидемократическим путем. Папуашвили уточнил, что планируется создание фальшивых отчетов о выборах через неправительственные организации для создания повода для новых беспорядков в стране.

16 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Россия не вмешивается и не намерена вмешиваться во внутренние дела Грузии, в том числе в проведение парламентских выборов. Так Песков прокомментировал слова президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая заявила, что страной якобы управляет «российское правительство». Глава республики также обвинила правящую партию «Грузинская мечта» в желании фальсифицировать итоги парламентских выборов.

Зурабишвили подписала распоряжение о проведении выборов в парламент страны 26 октября. Парламент республики состоит из 150 депутатов и избирается на четыре года. Депутатом может стать гражданин Грузии в возрасте от 25 лет, который жил в стране не менее 10 лет. В этом году выборы впервые пройдут только по партийным спискам и путем электронного голосования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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