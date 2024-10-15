Песков: Россия не вмешивается во внутренние дела Грузии

Песков: Россия не вмешивается во внутренние дела ГрузииКремль обвинил Запад во вмешательстве в проведение парламентских выборов в республике
Россия не вмешивается и не намерена вмешиваться во внутренние дела Грузии, в том числе в проведение парламентских выборов, сказал на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы никоим образом не вмешиваемся во внутреннее дело Грузии. И не собираемся этого делать», – отметил представитель Кремля.
Так Песков прокомментировал слова президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая заявила, что страной якобы управляет «российское правительство», ее слова приводит Financial Times. Глава республики также обвинила правящую партию «Грузинская мечта» в желании фальсифицировать итоги парламентских выборов, которые пройдут 26 октября. По словам Зурабишвили, предстоящее голосование – это «выбор между европейским будущим и российским прошлым».
Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что выборы в Грузии не являются заботой Кремля, и обвинил во вмешательстве в эту процедуру Запад.
«Что касается выборов, то это не наше дело. Мы видим неприкрытые попытки западных стран оказывать нажим на действующие власти в Грузии и оказывать прямое, незавуалированное влияние на ход избирательной кампании», – заявил Песков.
Он также добавил, что осложнения в отношениях между Россией и Грузией не препятствуют развитию гуманитарных связей. В частности, в октябре президент РФ Владимир Путин расширил условия безвизового режима для граждан республики. Согласно указу, грузинские граждане смогут въезжать в Россию без оформления визы для осуществления трудовой деятельности либо на срок более 90 дней, а также в целях получения образования.
Дипотношения между Россией и Грузией разорваны с сентября 2008 г. – после участия российских войск на стороне Южной Осетии и Абхазии в их вооруженном конфликте с Тбилиси и признания их независимости Москвой. В мае 2023 г. произошло смягчение российско-грузинских отношений: Россия сняла запрет на авиасообщение с Грузией, введенный в 2019 г. из-за антироссийских протестов оппозиции, а также отменила визовый режим для грузинских граждан.