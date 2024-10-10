Путин расширил безвизовый режим для граждан Грузии

Дипотношения между Россией и Грузией были разорваны с сентября 2008 г. после участия российских войск на стороне Южной Осетии и Абхазии в их вооруженном конфликте с Тбилиси и признания их независимости Москвой. При этом в мае 2023 г. произошло смягчение российско-грузинских отношений: Россия сняла запрет на авиасообщение с Грузией, введенный в 2019 г. из-за антироссийских протестов оппозиции, а также отменила визовый режим для грузинских граждан.