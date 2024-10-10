Путин расширил безвизовый режим для граждан Грузии

Путин расширил безвизовый режим для граждан ГрузииОни смогут въезжать в РФ без оформления визы для трудовой деятельности на срок более 90 дней
Президент России Владимир Путин расширил условия безвизового режима для граждан Грузии. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Согласно указу, грузинские граждане смогут въезжать в Россию без оформления визы для осуществления трудовой деятельности либо на срок более 90 дней, а также в целях получения образования. Указ вступает в силу с момента подписания.
10 мая 2023 г. Путин отменил визовый режим для граждан Грузии. Они могли въезжать в Россию на срок до 90 дней без оформления визы. При этом мера не распространялась на грузинских граждан, прибывающих в Россию для осуществления трудовой деятельности.
16 июня 2024 г. международный секретарь грузинской партии «Солидарность во имя мира» Мамука Пипия и другие члены политсовета партии попросили президента России полностью отменить визовый режим. Пипия также попросил облегчить правила трудоустройства для грузинских граждан и установить квоты на работу.
Дипотношения между Россией и Грузией были разорваны с сентября 2008 г. после участия российских войск на стороне Южной Осетии и Абхазии в их вооруженном конфликте с Тбилиси и признания их независимости Москвой. При этом в мае 2023 г. произошло смягчение российско-грузинских отношений: Россия сняла запрет на авиасообщение с Грузией, введенный в 2019 г. из-за антироссийских протестов оппозиции, а также отменила визовый режим для грузинских граждан.