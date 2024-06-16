Грузинская партия попросила Путина отменить визовый режим
Международный секретарь грузинской партии «Солидарность во имя мира» Мамука Пипия и другие члены политсовета партии попросили президента России Владимира Путина полностью отменить визовый режим. Видеообращение опубликовал «Sputnik Грузия».
«От народа Грузии в лице партии "Солидарность во имя мира" обращаемся к вам, уважаемый Владимир Владимирович, с просьбой полностью отменить визовый режим для граждан Грузии», – подчеркнул Пипия.
Международный секретарь партии обратился к российскому президенту с просьбой амнистировать граждан Грузии, которые нарушили установленный законом срок пребывания на территории России или были депортированы. Он также попросил облегчить правила трудоустройства для грузинских граждан и установить квоты на работу.
10 мая 2023 г. Путин отменил визовый режим для граждан Грузии. Мера не распространяется на граждан Грузии, прибывающих в РФ для осуществления трудовой деятельности. Для въезда в Россию грузинским гражданам нужен паспорт, служебный или дипломатический паспорт, книжка моряка, а также проездной документ для возвращения в Грузию. Мера не распространяется на граждан Грузии, прибывающих в РФ для осуществления трудовой деятельности.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала упразднение визового режима для граждан страны со стороны России провокацией – по ее словам, это решение неприемлемо из-за ситуации на Украине.
Дипотношения между Россией и Грузией разорваны с сентября 2008 г. после участия российских войск на стороне Южной Осетии и Абхазии в их вооруженном конфликте с Тбилиси и признания их независимости Москвой. При этом в мае 2023 г. произошло смягчение российско-грузинских отношений: Россия сняла запрет на авиасообщение с Грузией, введенный в 2019 г. из-за антироссийских протестов оппозиции, а также отменила визовый режим для грузинских граждан.