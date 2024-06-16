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Грузинская партия попросила Путина отменить визовый режим

Ведомости

Международный секретарь грузинской партии «Солидарность во имя мира» Мамука Пипия и другие члены политсовета партии попросили президента России Владимира Путина полностью отменить визовый режим. Видеообращение опубликовал «Sputnik Грузия».

«От народа Грузии в лице партии "Солидарность во имя мира" обращаемся к вам, уважаемый Владимир Владимирович, с просьбой полностью отменить визовый режим для граждан Грузии», – подчеркнул Пипия.

Международный секретарь партии обратился к российскому президенту с просьбой амнистировать граждан Грузии, которые нарушили установленный законом срок пребывания на территории России или были депортированы. Он также попросил облегчить правила трудоустройства для грузинских граждан и установить квоты на работу.

10 мая 2023 г. Путин отменил визовый режим для граждан Грузии. Мера не распространяется на граждан Грузии, прибывающих в РФ для осуществления трудовой деятельности. Для въезда в Россию грузинским гражданам нужен паспорт, служебный или дипломатический паспорт, книжка моряка, а также проездной документ для возвращения в Грузию. Мера не распространяется на граждан Грузии, прибывающих в РФ для осуществления трудовой деятельности.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала упразднение визового режима для граждан страны со стороны России провокацией – по ее словам, это решение неприемлемо из-за ситуации на Украине.

Дипотношения между Россией и Грузией разорваны с сентября 2008 г. после участия российских войск на стороне Южной Осетии и Абхазии в их вооруженном конфликте с Тбилиси и признания их независимости Москвой. При этом в мае 2023 г. произошло смягчение российско-грузинских отношений: Россия сняла запрет на авиасообщение с Грузией, введенный в 2019 г. из-за антироссийских протестов оппозиции, а также отменила визовый режим для грузинских граждан.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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