Кобахидзе: урегулирование конфликта с Россией является приоритетом Грузии

В этом году власти Грузии приняли два закона, которые местная оппозиция называет «российскими», – закон об иностранных агентах и о запрете пропаганды ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ) . Опрошенные «Ведомостями» эксперты отмечают связь законопроекта об ЛГБТ-пропаганде с предвыборной стратегией «Грузинской мечты».