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Кобахидзе: урегулирование конфликта с Россией является приоритетом Грузии

Ведомости

Урегулирование конфликта с Россией является одним из важнейших приоритетов Грузии, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

«Прагматичная политика и мирное урегулирование конфликта с Россией также являются одним из важнейших приоритетов», – сказал он в ходе объявления  предвыборной программы правящей партии «Грузинская мечта» (цитата по ТАСС).

Кобахидзе также назвал важнейшей задачей перезагрузку отношений Тбилиси с США и Евросоюзом, а также углубление отношений с НАТО и стратегическое партнерство с КНР.

11 июня грузинский телеканал Mtavari Arkhi со ссылкой на источники сообщил, что правительства Грузии и России активно работают по вопросу о восстановлении дипломатических отношений, уже начался отбор сотрудников для грузинского посольства в Москве.

При этом в российском МИДе говорили «Ведомостям», что сообщения о восстановлении дипотношений являются «уткой» оппозиционных грузинских СМИ.

В этом году власти Грузии приняли два закона, которые местная оппозиция называет «российскими», – закон об иностранных агентах и о запрете пропаганды ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ). Опрошенные «Ведомостями» эксперты отмечают связь законопроекта об ЛГБТ-пропаганде с предвыборной стратегией «Грузинской мечты».

Как писало агентство Reuters, партия за счет принятия закона хочет привлечь консервативный электорат. В случае успеха 26 октября может сложиться беспрецедентная для страны ситуация и «Грузинская мечта» останется у власти в четвертый раз с 2012 г. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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