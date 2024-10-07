Кобахидзе: урегулирование конфликта с Россией является приоритетом Грузии
Урегулирование конфликта с Россией является одним из важнейших приоритетов Грузии, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
«Прагматичная политика и мирное урегулирование конфликта с Россией также являются одним из важнейших приоритетов», – сказал он в ходе объявления предвыборной программы правящей партии «Грузинская мечта» (цитата по ТАСС).
Кобахидзе также назвал важнейшей задачей перезагрузку отношений Тбилиси с США и Евросоюзом, а также углубление отношений с НАТО и стратегическое партнерство с КНР.
11 июня грузинский телеканал Mtavari Arkhi со ссылкой на источники сообщил, что правительства Грузии и России активно работают по вопросу о восстановлении дипломатических отношений, уже начался отбор сотрудников для грузинского посольства в Москве.
При этом в российском МИДе говорили «Ведомостям», что сообщения о восстановлении дипотношений являются «уткой» оппозиционных грузинских СМИ.
В этом году власти Грузии приняли два закона, которые местная оппозиция называет «российскими», – закон об иностранных агентах и о запрете пропаганды ЛГБТ
Как писало агентство Reuters, партия за счет принятия закона хочет привлечь консервативный электорат. В случае успеха 26 октября может сложиться беспрецедентная для страны ситуация и «Грузинская мечта» останется у власти в четвертый раз с 2012 г.