Великобритания заморозила диалог с Грузией
Великобритания приняла решение заморозить Уордропский диалог с Грузией на уровне министров и отменить переговоры между штабами обороны стран из-за действий грузинских властей. Об этом заявил посол королевства в Грузии Гаррет Уорд в интервью информагентству «Интерпрессньюс».
По его словам, отношения между Великобританией и Грузией были подорваны шагами, предпринятыми правительством республики. Британская сторона обеспокоена принятием закона, ограничивающего деятельность гражданского общества. Документ был принят, несмотря на большое противодействие общественности, отметил дипломат. Великобританию также разочаровали и шокировали распространяемые лидерами партии «Грузинская мечта» предположения о том, что западные партнеры подрывают Грузию, и предвыборные обещания запретить оппозиционные партии.
«Впервые за 10 лет мы решили заморозить ежегодный Уордропский диалог между министрами на высоком уровне. Это произошло впервые с момента создания формата диалога. Мы также отменили запланированные переговоры на высоком уровне между министерствами обороны и приостановили новую программу кибербезопасности», – уточнил Уорд.
Посол выразил надежду, что после выборов, независимо от того, кто будет в правительстве, Грузия вернется на евроатлантический путь и партнерство стран возобновится.
В 2024 г. власти Грузии приняли два закона, которые местная оппозиция называет «российскими», – закон об иностранных агентах и о запрете пропаганды ЛГБТ
После принятия закона об иноагентах отношения Грузии и ЕС обострились. В июне глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что республика может лишиться европейского финансирования и поставок по линии Европейского фонда мира, если закон не будет отменен. 9 июля посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский сообщил, что власти ЕС приостановили процесс интеграции Грузии и решили заморозить 30 млн евро на укрепление обороноспособности Грузии.