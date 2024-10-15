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Великобритания заморозила диалог с Грузией

Ведомости

Великобритания приняла решение заморозить Уордропский диалог с Грузией на уровне министров и отменить переговоры между штабами обороны стран из-за действий грузинских властей. Об этом заявил посол королевства в Грузии Гаррет Уорд в интервью информагентству «Интерпрессньюс».

По его словам, отношения между Великобританией и Грузией были подорваны шагами, предпринятыми правительством республики. Британская сторона обеспокоена принятием закона, ограничивающего деятельность гражданского общества. Документ был принят, несмотря на большое противодействие общественности, отметил дипломат. Великобританию также разочаровали и шокировали распространяемые лидерами партии «Грузинская мечта» предположения о том, что западные партнеры подрывают Грузию, и предвыборные обещания запретить оппозиционные партии.

«Впервые за 10 лет мы решили заморозить ежегодный Уордропский диалог между министрами на высоком уровне. Это произошло впервые с момента создания формата диалога. Мы также отменили запланированные переговоры на высоком уровне между министерствами обороны и приостановили новую программу кибербезопасности», – уточнил Уорд.

Посол выразил надежду, что после выборов, независимо от того, кто будет в правительстве, Грузия вернется на евроатлантический путь и партнерство стран возобновится.

В 2024 г. власти Грузии приняли два закона, которые местная оппозиция называет «российскими», – закон об иностранных агентах и о запрете пропаганды ЛГБТ (организация признана экстремистской и запрещена в РФ). Опрошенные «Ведомостями» эксперты указали на связь законопроекта об ЛГБТ-пропаганде с предвыборной стратегией «Грузинской мечты».

После принятия закона об иноагентах отношения Грузии и ЕС обострились. В июне глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что республика может лишиться европейского финансирования и поставок по линии Европейского фонда мира, если закон не будет отменен. 9 июля посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский сообщил, что власти ЕС приостановили процесс интеграции Грузии и решили заморозить 30 млн евро на укрепление обороноспособности Грузии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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