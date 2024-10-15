Великобритания заморозила диалог с Грузией

После принятия закона об иноагентах отношения Грузии и ЕС обострились. В июне глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что республика может лишиться европейского финансирования и поставок по линии Европейского фонда мира, если закон не будет отменен. 9 июля посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский сообщил, что власти ЕС приостановили процесс интеграции Грузии и решили заморозить 30 млн евро на укрепление обороноспособности Грузии.