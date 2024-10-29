Что происходит в Грузии после непризнания оппозицией результатов выборов

Что происходит в Грузии после непризнания оппозицией результатов выборовОппозиция анонсирует уличные протесты, правительство готовится к торгу с Западом
Представители грузинской оппозиции и президент Грузии Саломе Зурабишвили не признают официальный результат прошедших парламентских выборов и продолжают призывать к протестам. Зурабишвили заявила об этом 27 октября в окружении представителей нескольких оппозиционных блоков и партий, включая коалицию «Единство – национальное движение» (туда входит партия экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение») и «Коалицию за перемены». Эти блоки показали два лучших результата после правящей «Грузинской мечты» (ГМ; почти 54%), набрав 10,1 и 10,9% соответственно.
Среди участников пресс-конференции Зурабишвили не было видно экс-премьера страны и лидера партии «Гахария для Грузии» Георгия Гахарии, получившего 7,7% голосов. Но 28 октября он заявил, что его партия не будет признавать «нелегитимный парламент». «У [лидера ГМ Бидзины] Иванишвили был последний шанс спасти европейское будущее страны. Этот шанс не был использован», – заявил он.
Призыв к гражданам выйти на улицы сделал и находящийся в тюремном госпитале Саакашвили (в заключении с конца 2021 г.). «Не время посыпать голову пеплом и ныть о том, как нас обманули. Сейчас время для больших акций протеста», – написано в обращении политика, опубликованном на его странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая в марте 2022 г. была признана экстремистской и запрещена на территории России). Начало протестов было назначено на вечер 28 октября.
В правительстве недовольство оппозиции назвали неуважением к гражданам. «Что она [Зурабишвили] хочет, пусть то и делает <...> пусть они [оппозиционные партии] не входят в парламент, не жду от них ничего, кроме саботажа и бреда», – сказал лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе.
Действующий премьер-министр Ираклий Кобахидзе оценил заявления оппозиции как неспособность смириться с поражением. «Разумеется, конституционный строй в этой стране никто не нарушит», – сказал глава правительства 28 октября.
Итоги парламентских выборов в Грузии подвергли сомнению в Евросоюзе и США. Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил солидарность с критикой со стороны международных наблюдателей и порекомендовал «политическому руководству» Грузии способствовать восстановлению демократии в стране.
Зато премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поздравил Кобахидзе и заявил о планах приехать в страну с визитом. «Когда премьер-министр Орбан приедет <...> он будет говорить только от лица венгерского правительства, а не от Евросоюза», – написал посол ФРГ в Грузии Петер Фишер на своей странице в X (бывший Twitter).
Евросоюз пока только намекает властям Грузии, что политику надо менять, говорит доцент кафедры зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачев. По мнению эксперта, между Брюсселем и Тбилиси будет торг, предметами в котором будут присоединение страны к санкциям против России и формальное начало процесса переговоров о присоединении Грузии к ЕС. Скорее всего, грузинским властям придется пойти на компромиссы по некоторым вопросам. Трухачев считает, что именно поэтому туда едет Орбан – донести до Иванишвили и Кобахидзе позицию Брюсселя.
Фразу Зурабишвили о том, что признание итогов этих выборов «то же самое, что признание вхождения сюда [в Грузию] России» и отказ от европейского будущего, прокомментировали в Москве. Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявила: «А чем грузинское будущее хуже европейского? Грузия, напомню французской гражданке [Зурабишвили], древнее Франции», – написала Захарова. На слова Зурабишвили о российском вмешательстве отреагировали и в Кремле. «Мы решительно отвергаем такие обвинения <...> Никакого вмешательства не было. И обвинения носят абсолютно голословный характер», – сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Парламентские выборы прошли 26 октября и правящая ГМ сохранила большинство, получив 89 мандатов и право формировать правительство. После парламентских выборов в 2020 г. противники ГМ также некоторое время бойкотировали участие в работе парламента.
Без хотя бы части оппозиционных депутатов парламент не сможет работать, так как для этого нужно минимум 100 депутатов (из 150), говорит политолог Артур Атаев. Именно поэтому протесты все равно будут и оппозиция попытается капитализировать свои политические очки. Но резкая эскалация пока маловероятна, так как сейчас между Иванишвили и Кобахидзе с одной стороны и представителями США и ЕС с другой будет идти торг. Последние будут настаивать на минимизации комплиментарности в отношениях Грузии и России. При этом Атаев считает, что США не простят Иванишвили его действий и отложат «ответ» до того момента, как у грузинской оппозиции появится лидер, резюмировал эксперт.