Что происходит в Грузии после непризнания оппозицией результатов выборов

Без хотя бы части оппозиционных депутатов парламент не сможет работать, так как для этого нужно минимум 100 депутатов (из 150), говорит политолог Артур Атаев. Именно поэтому протесты все равно будут и оппозиция попытается капитализировать свои политические очки. Но резкая эскалация пока маловероятна, так как сейчас между Иванишвили и Кобахидзе с одной стороны и представителями США и ЕС с другой будет идти торг. Последние будут настаивать на минимизации комплиментарности в отношениях Грузии и России. При этом Атаев считает, что США не простят Иванишвили его действий и отложат «ответ» до того момента, как у грузинской оппозиции появится лидер, резюмировал эксперт.