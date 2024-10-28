Как западные СМИ отреагировали на выборы в Грузии

«Усиление влияния Кремля в постсоветской стране, которая долгое время стремилась к интеграции с Западом, еще больше укрепит давнее представление России о своих ныне суверенных бывших колониях как о вассальных государствах», – считают аналитики ISW. Это «направлено на сдерживание как заинтересованности бывших республик СССР в сотрудничестве с Западом, так и желания Запада поддерживать более тесные отношения с этими странами».