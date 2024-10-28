Как западные СМИ отреагировали на выборы в Грузии

Как западные СМИ отреагировали на выборы в ГрузииПобеду «Грузинской мечты» сочли укреплением позиций России
Прозападная оппозиция Грузии вышла на акции протеста против «сфальсифицированных» результатов выборов в парламент страны, хотя Запад в целом смирился с их итогами. На выборах победила партия «Грузинская мечта», настроенная на конструктивные отношения с РФ. Она набрала 54% голосов и сохранила большинство в законодательном органе власти – 89 из 150 мест.
Президент Грузии и лидер оппозиционной коалиции Саломе Зурабишвили заявила, что полученные результаты означают «приход России и подчинение Грузии». В сумме четыре оппозиционные партии набрали 37%.
Симпатизирующие оппозиции британская социологическая компания Savanta и американская Edison Research приводили накануне выборов результаты опросов о якобы поражении «Грузинской мечты» и победе оппозиции, что противоречило данным опросов Международного центра изучения общественного мнения и бизнеса «Горби». Две наиболее популярные оппозиционные партии, выступающие за сближение Грузии с Европой и США и набравшие вместе 21% голосов, – «Коалиция за перемены» и «Единое национальное движение» – объявили об отказе от мандатов.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что результаты выборов не заслуживают доверия, а бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон счел, что они «украдены» Россией. Наблюдательные миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) и НАТО заявили о нарушениях, но тем не менее не стали подвергать сомнению исход голосования в целом.
«Результат перечеркивает надежды оппозиции на создание прозападной коалиции из четырех блоков и фактически тормозит стремление страны к интеграции в Евросоюз.
В течение последних трех десятилетий Грузия поддерживала сильные прозападные устремления, и опросы показывают, что до 80% ее населения поддерживают вступление в ЕС. Однако в последние годы правительство все больше отдаляется от Запада в пользу России, демонстрируя нежелание осуждать Москву за проведение спецоперации на Украине.
Остается неясным, сможет ли оппозиция мобилизовать достаточную поддержку в ближайшие дни. Весной прошлого года десятки тысяч людей вышли на улицы Тбилиси, чтобы выразить протест против спорного законопроекта об «иностранных агентах», который, по мнению критиков, был разработан для подавления СМИ и НПО страны. Эти протесты постепенно сошли на нет после полицейского разгона и серии арестов».
«Усиление влияния Кремля в постсоветской стране, которая долгое время стремилась к интеграции с Западом, еще больше укрепит давнее представление России о своих ныне суверенных бывших колониях как о вассальных государствах», – считают аналитики ISW. Это «направлено на сдерживание как заинтересованности бывших республик СССР в сотрудничестве с Западом, так и желания Запада поддерживать более тесные отношения с этими странами».
«Все недавние шаги, предпринятые правящей партией, поддерживают политику России и уводят страну от Европы, несмотря на пожелания грузинского народа, – сказал бывший посол США в НАТО и заслуженный научный сотрудник Центра анализа европейской политики в Вашингтоне Курт Волкер. – Скорее всего, ситуация станет хуже, намного хуже».
«Грузинская мечта» проводила кампанию за то, чтобы Грузия не вмешивалась в ситуацию на Украине. Перед голосованием на рекламных щитах были изображены процветающие грузинские и разрушенные украинские города. Кетеван Чачава, научный сотрудник Центра анализа европейской политики, заявила, что это послание, направленное на разжигание «страха», было особенно эффективным в сельской местности. «Грузинская мечта» победила в регионах и проиграла в крупных городах», – сказала Чачава.
Осуждение результатов выборов со стороны Зурабишвили во многом символично, поскольку президент в Грузии не имеет полномочий во внутренней политике.
[Лидер «Грузинской мечты» Бидзина] Иванишвили заявил, что «глобальная военная партия» на Западе замышляет свергнуть правительство и столкнуть Грузию с конфликтом с Россией.
«Дисбаланс в распределении финансовых ресурсов, атмосфера предвыборной кампании, вызывающая разногласия, и недавние законодательные поправки вызвали серьезную обеспокоенность на протяжении всего избирательного процесса», – заявил руководитель краткосрочной Миссии наблюдателей ОБСЕ Паскаль Аллизар.
В то же время избирателям «был предложен широкий выбор», и, согласно совместному заявлению нескольких организаций, включая ОБСЕ, ПАСЕ и Парламентскую ассамблею НАТО, «правовая база была признана достаточной для проведения демократических выборов».
«Несмотря на сообщения о нарушениях, похоже, что попытки "Грузинской мечты" сыграть на опасениях войны и потери грузинской идентичности из-за европейской интеграции нашли отклик у многих избирателей», – сказала Ольга Оликер из базирующейся в Брюсселе Международной кризисной группы.
«Результаты выборов бросают вызов амбициям ЕС по расширению за счет большего числа бывших советских республик.
Грузия долгое время была одной из самых прозападных стран, возникших после распада Советского Союза, и опросы показывали, что многие грузины не любят Россию за ее поддержку двух отколовшихся грузинских регионов. Россия победила Грузию в короткой войне за мятежную провинцию Южная Осетия в 2008 г.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил оппозицию в попытке «поколебать конституционный строй», сообщили местные СМИ. Он сказал, что его правительство остается приверженным европейской интеграции».