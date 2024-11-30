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Президент Грузии отказалась уйти в отставку после истечения срока полномочий

Зурабишвили объяснила это «нелегитимностью» действующего парламента
Ведомости

Президент Грузии Саломе Зурабишвили не намерена покидать свой пост после истечения срока полномочий главы государства, поскольку парламент является «нелегитимным». Об этом глава республики заявила в видеообращении, оно опубликовано на ее странице в Facebook (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Я остаюсь вашим президентом, не существует легитимного парламента. Соответственно, нелегитимный парламент не сможет выбрать нового президента. Таким образом, инаугурация не состоится. И мой мандат продолжается, пока не будет легитимно избранного парламента», – сказала Зурабишвили (цитата по ТАСС).

Зурабишвили была избрана на пост президента Грузии путем прямого голосования в 2018 г. Следующего президента выберет коллегия выборщиков, состоящая из 300 человек. В нее, в частности, войдут депутаты парламента и представители самоуправлений. Депутаты парламента Грузии утвердили 14 декабря в качестве даты проведения выборов президента.

Выборы в парламент Грузии прошли 26 октября, по итогам которых ныне правящая партия «Грузинская мечта» сохранила большинство. Проигравшая оппозиция заявляла о якобы пророссийской позиции партии. Зурабишвили также не признала итоги этих выборов и заявила о якобы имевших место фальсификациях.

28 ноября в Грузии начались протесты на фоне решения правящей партии «Грузинская мечта» приостановить до 2028 г. обсуждение переговоров с Евросоюзом о вступлении в объединение. Это стало ответом на резолюцию Европарламента, не признавшего парламентские выборы в республике и потребовавшего введения санкций против победившей партии. К протестующим у здания парламента присоединилась и Зурабишвили.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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