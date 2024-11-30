Президент Грузии отказалась уйти в отставку после истечения срока полномочий

28 ноября в Грузии начались протесты на фоне решения правящей партии «Грузинская мечта» приостановить до 2028 г. обсуждение переговоров с Евросоюзом о вступлении в объединение. Это стало ответом на резолюцию Европарламента, не признавшего парламентские выборы в республике и потребовавшего введения санкций против победившей партии. К протестующим у здания парламента присоединилась и Зурабишвили.