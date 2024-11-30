Президент Грузии отказалась уйти в отставку после истечения срока полномочий

Президент Грузии отказалась уйти в отставку после истечения срока полномочийЗурабишвили объяснила это «нелегитимностью» действующего парламента
Президент Грузии Саломе Зурабишвили не намерена покидать свой пост после истечения срока полномочий главы государства, поскольку парламент является «нелегитимным». Об этом глава республики заявила в видеообращении, оно опубликовано на ее странице в Facebook
«Я остаюсь вашим президентом, не существует легитимного парламента. Соответственно, нелегитимный парламент не сможет выбрать нового президента. Таким образом, инаугурация не состоится. И мой мандат продолжается, пока не будет легитимно избранного парламента», – сказала Зурабишвили (цитата по ТАСС).
Зурабишвили была избрана на пост президента Грузии путем прямого голосования в 2018 г. Следующего президента выберет коллегия выборщиков, состоящая из 300 человек. В нее, в частности, войдут депутаты парламента и представители самоуправлений. Депутаты парламента Грузии утвердили 14 декабря в качестве даты проведения выборов президента.
Выборы в парламент Грузии прошли 26 октября, по итогам которых ныне правящая партия «Грузинская мечта» сохранила большинство. Проигравшая оппозиция заявляла о якобы пророссийской позиции партии. Зурабишвили также не признала итоги этих выборов и заявила о якобы имевших место фальсификациях.
28 ноября в Грузии начались протесты на фоне решения правящей партии «Грузинская мечта» приостановить до 2028 г. обсуждение переговоров с Евросоюзом о вступлении в объединение. Это стало ответом на резолюцию Европарламента, не признавшего парламентские выборы в республике и потребовавшего введения санкций против победившей партии. К протестующим у здания парламента присоединилась и Зурабишвили.