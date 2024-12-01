Великобритания сообщила о нападении на судно у берегов Йемена
У берегов Йемена произошел инцидент с торговым судном, сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO).
«UKMTO получил сообщение об инциденте в 80 морских милях к югу от Адена, Йемен», – сказано в сообщении.
Обстоятельства происшествия расследуются, судам рекомендовано соблюдать осторожность и сообщать в UKMTO о любой подозрительной активности.
Йеменское движение «Ансар Аллах» атакует корабли в Красном море с осени 2023 г. в знак солидарности с радикальной палестинской группировкой «Хамас». На фоне этого США совместно с рядом других стран в декабре 2023 г. начали проведение операции «Страж процветания» для обеспечения свободы судоходства в Красном море. 12 февраля 2024 г. аналогичную операцию начал Евросоюз.