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Правительство России одобрило военное соглашение с Никарагуа

Ведомости

Премьер-министр Михаил Мишустин одобрил проект соглашения о военном сотрудничестве с Никарагуа и поручил Министерству обороны России подписать документ по достижении договоренности от лица правительства. Распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов.

«Поручить Минобороны России с участием МИД России переговоры с никарагуанской стороной и по достижении договоренности подписать от имени правительства Российской Федерации указанное соглашение, разрешив вносить в прилагаемый проект изменения, не имеющие принципиального характера», – говорится в распоряжении правительства.

20 ноября Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон, который подразумевает ратификацию договора о развитии военно-технического сотрудничества (ВТС) с Южной Осетией. 

Договор между Россией и Южной Осетией о развитии ВТС был подписан в Цхинвале 23 августа 2023 г., уточняется в пояснительной записке к закону. 19 ноября документ ратифицировала Госдума. На ратификацию договор направил президент РФ Владимир Путин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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