Правительство России одобрило военное соглашение с Никарагуа
Премьер-министр Михаил Мишустин одобрил проект соглашения о военном сотрудничестве с Никарагуа и поручил Министерству обороны России подписать документ по достижении договоренности от лица правительства. Распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
«Поручить Минобороны России с участием МИД России переговоры с никарагуанской стороной и по достижении договоренности подписать от имени правительства Российской Федерации указанное соглашение, разрешив вносить в прилагаемый проект изменения, не имеющие принципиального характера», – говорится в распоряжении правительства.
20 ноября Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон, который подразумевает ратификацию договора о развитии военно-технического сотрудничества (ВТС) с Южной Осетией.
Договор между Россией и Южной Осетией о развитии ВТС был подписан в Цхинвале 23 августа 2023 г., уточняется в пояснительной записке к закону. 19 ноября документ ратифицировала Госдума. На ратификацию договор направил президент РФ Владимир Путин.