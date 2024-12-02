Правительство России одобрило военное соглашение с Никарагуа

Договор между Россией и Южной Осетией о развитии ВТС был подписан в Цхинвале 23 августа 2023 г., уточняется в пояснительной записке к закону. 19 ноября документ ратифицировала Госдума. На ратификацию договор направил президент РФ Владимир Путин.