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Песков не слышал оскорбления Зеленского в сторону России

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не слышал оскорбления президента Украины Владимира Зеленского в сторону РФ. Его слова передает журналист кремлевского пула Александр Юнашев в своем Telegram-канале.

«У нас более конструктивная повестка дня», – добавил Песков.

Ранее Зеленский, отвечая на вопрос журналистов «на что должна пойти Россия для урегулирования украинского конфликта?», сказал: «Желательно на три буквы». Это произошло на совместной пресс-конференции президента Украины и канцлера ФРГ Олафа Шольца.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на это высказывание назвала Зеленского «дешевкой, которая обошлась украинскому народу слишком дорого».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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