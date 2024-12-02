Песков не слышал оскорбления Зеленского в сторону России

Ранее Зеленский, отвечая на вопрос журналистов «на что должна пойти Россия для урегулирования украинского конфликта?», сказал: «Желательно на три буквы». Это произошло на совместной пресс-конференции президента Украины и канцлера ФРГ Олафа Шольца.