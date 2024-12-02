ЦАХАЛ наносит удары по объектам «Хезболлы» в Ливане после обстрела горы Дов
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) наносит удары по «террористическим объектам» в Ливане после запуска ливанским движением «Хезболла» ракет по горе Дов. Об этом сообщается в Telegram-канале армии.
Начальник Генерального штаба Герци Халеви заявил, что ЦАХАЛ будет «решительно реагировать на грубое нарушение "Хезболлой" режима прекращения огня».
Ранее днем ЦАХАЛ нанесла удары по военным транспортным средствам, которые двигались в районе ракетного завода «Хезболлы» на востоке Ливана.
26 ноября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что страна согласилась на прекращение огня с Ливаном. Он назвал три причины этого решения: необходимость сосредоточиться на иранской угрозе и восстановить ресурсы израильской армии, а также необходимость разделения фронтов и изоляции радикальной палестинской группировки «Хамас», которая рассчитывала, что «Хезболла» будет воевать на ее стороне.