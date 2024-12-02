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ЦАХАЛ наносит удары по объектам «Хезболлы» в Ливане после обстрела горы Дов

Ведомости

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) наносит удары по «террористическим объектам» в Ливане после запуска ливанским движением «Хезболла» ракет по горе Дов. Об этом сообщается в Telegram-канале армии.

Начальник Генерального штаба Герци Халеви заявил, что ЦАХАЛ будет «решительно реагировать на грубое нарушение "Хезболлой" режима прекращения огня».

Ранее днем ЦАХАЛ нанесла удары по военным транспортным средствам, которые двигались в районе ракетного завода «Хезболлы» на востоке Ливана.

26 ноября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что страна согласилась на прекращение огня с Ливаном. Он назвал три причины этого решения: необходимость сосредоточиться на иранской угрозе и восстановить ресурсы израильской армии, а также необходимость разделения фронтов и изоляции радикальной палестинской группировки «Хамас», которая рассчитывала, что «Хезболла» будет воевать на ее стороне.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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