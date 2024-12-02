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Конгрессмен Уилсон: санкции против Сирии будут продлены и систематизированы

Ведомости

Санкции против Сирии в рамках «закона Цезаря» останутся и могут быть систематизированы, заявил председатель подкомитета Палаты представителей по иностранным делам по Ближнему Востоку, Северной Африке и Центральной Азии, конгрессмен Джо Уилсон.

«Я хочу отдать должное нынешнему председателю комитета по иностранным делам Майку Макколлу и конгрессмену Грегу Миксу. Мы будем работать вместе, чтобы действительно сохранить санкции», – сказал Уилсон. – «И я хочу кодифицировать их дальше и вместе с новым республиканским Конгрессом, чтобы они были направлены против страны, против отдельных личностей, против олигархов, против бизнеса и против банков».

«Закон Цезаря» действует уже пять лет и срок его действия истекает 19 декабря 2024 г.

В отношении Сирии введены санкции США, ЕС и ряда отдельных стран с начала конфликта в 2011 г.

В 2020 г. администрация бывшего президента США Дональда Трампа расширила санкции против Сирии, используя среди прочего так называемый «закон Цезаря», который помимо сирийских организаций также коснулся и государств, сотрудничавших с Дамаском.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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