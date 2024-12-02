Конгрессмен Уилсон: санкции против Сирии будут продлены и систематизированы
Санкции против Сирии в рамках «закона Цезаря» останутся и могут быть систематизированы, заявил председатель подкомитета Палаты представителей по иностранным делам по Ближнему Востоку, Северной Африке и Центральной Азии, конгрессмен Джо Уилсон.
«Я хочу отдать должное нынешнему председателю комитета по иностранным делам Майку Макколлу и конгрессмену Грегу Миксу. Мы будем работать вместе, чтобы действительно сохранить санкции», – сказал Уилсон. – «И я хочу кодифицировать их дальше и вместе с новым республиканским Конгрессом, чтобы они были направлены против страны, против отдельных личностей, против олигархов, против бизнеса и против банков».
«Закон Цезаря» действует уже пять лет и срок его действия истекает 19 декабря 2024 г.
В отношении Сирии введены санкции США, ЕС и ряда отдельных стран с начала конфликта в 2011 г.
В 2020 г. администрация бывшего президента США Дональда Трампа расширила санкции против Сирии, используя среди прочего так называемый «закон Цезаря», который помимо сирийских организаций также коснулся и государств, сотрудничавших с Дамаском.