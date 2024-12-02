Конгрессмен Уилсон: санкции против Сирии будут продлены и систематизированы

«Я хочу отдать должное нынешнему председателю комитета по иностранным делам Майку Макколлу и конгрессмену Грегу Миксу. Мы будем работать вместе, чтобы действительно сохранить санкции», – сказал Уилсон. – «И я хочу кодифицировать их дальше и вместе с новым республиканским Конгрессом, чтобы они были направлены против страны, против отдельных личностей, против олигархов, против бизнеса и против банков».