Глава МИД Армении заявил о готовности сотрудничать с МУС
Армения готова сотрудничать с Международным уголовным судом (МУС) по соблюдению международно-правовых норм и обеспечению верховенства права, заявил министр иностранных дел страны Арарат Мирзоян на встрече с председателем суда Томоко Аканэ в Гааге. Его слова приводит армянский МИД.
Министр и председатель МУС обсудили то, как Армения будет согласовывать национальное законодательство с положениями Римского статута, который Армения подписала еще в 1998 г., но в 2004 г. Конституционный суд признал предусмотренные документом обязательства противоречащими конституции страны. Только в 2024 г. КС постановил, что положения документа не противоречат конституции республики.
Как отмечает МИД Армении, обсуждения между министром и председателем суда нужны для «урегулирования процедурных аспектов сотрудничества с судом». Стороны также обменялись мнениями по вопросам сотрудничества между МУС и Арменией с момента присоединения Армении к суду в феврале этого года. На встрече также присутствовали представитель Армении по международно-правовым вопросам Егише Киракосян, первый заместитель председателя МУС Розарио Сальваторе Айтала и секретарь МУС Освальдо Завала Гилер.
Национальное собрание республики ратифицировало документ 3 октября 2023 г. Задним числом Армения также признала юрисдикцию МУС с 10 мая 2021 г. и обязалось «сотрудничать с международным судом в полной мере и без промедления», сообщали в МУС со ссылкой на Мирзояна. 13 октября президент Армении Ваагн Хачатурян подписал заявление о ратификации Римского статута Международного уголовного суда. По версии властей республики, это позволит призвать Азербайджан к «ответу за военные преступления».
Армянский премьер-министр Никол Пашинян заявлял, что ратификация Римского статута стала следствием того, что «ОДКБ и инструментов армяно-российского стратегического партнерства недостаточно для обеспечения внешней безопасности». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Москве с этим высказыванием «абсолютно не согласны».