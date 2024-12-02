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Глава МИД Армении заявил о готовности сотрудничать с МУС

Ведомости

Армения готова сотрудничать с Международным уголовным судом (МУС) по соблюдению международно-правовых норм и обеспечению верховенства права, заявил министр иностранных дел страны Арарат Мирзоян на встрече с председателем суда Томоко Аканэ в Гааге. Его слова приводит армянский МИД.

Министр и председатель МУС обсудили то, как Армения будет согласовывать национальное законодательство с положениями Римского статута, который Армения подписала еще в 1998 г., но в 2004 г. Конституционный суд признал предусмотренные документом обязательства противоречащими конституции страны. Только в 2024 г. КС постановил, что положения документа не противоречат конституции республики.

Как отмечает МИД Армении, обсуждения между министром и председателем суда нужны для «урегулирования процедурных аспектов сотрудничества с судом». Стороны также обменялись мнениями по вопросам сотрудничества между МУС и Арменией с момента присоединения Армении к суду в феврале этого года. На встрече также присутствовали представитель Армении по международно-правовым вопросам Егише Киракосян, первый заместитель председателя МУС Розарио Сальваторе Айтала и секретарь МУС Освальдо Завала Гилер.

Национальное собрание республики ратифицировало документ 3 октября 2023 г. Задним числом Армения также признала юрисдикцию МУС с 10 мая 2021 г. и обязалось «сотрудничать с международным судом в полной мере и без промедления», сообщали в МУС со ссылкой на Мирзояна. 13 октября президент Армении Ваагн Хачатурян подписал заявление о ратификации Римского статута Международного уголовного суда. По версии властей республики, это позволит призвать Азербайджан к «ответу за военные преступления».

Армянский премьер-министр Никол Пашинян заявлял, что ратификация Римского статута стала следствием того, что «ОДКБ и инструментов армяно-российского стратегического партнерства недостаточно для обеспечения внешней безопасности». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Москве с этим высказыванием «абсолютно не согласны».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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