Глава МИД Армении заявил о готовности сотрудничать с МУС

Как отмечает МИД Армении, обсуждения между министром и председателем суда нужны для «урегулирования процедурных аспектов сотрудничества с судом». Стороны также обменялись мнениями по вопросам сотрудничества между МУС и Арменией с момента присоединения Армении к суду в феврале этого года. На встрече также присутствовали представитель Армении по международно-правовым вопросам Егише Киракосян, первый заместитель председателя МУС Розарио Сальваторе Айтала и секретарь МУС Освальдо Завала Гилер.