Госдеп: США выделили новую военную помощь Украине на $725 млн
Вашингтон объявил о новом пакете военной помощи Украине, включающий противопехотные мины, сообщил американский госсекретарь Энтони Блинкен.
«В рамках увеличения помощи в сфере безопасности, о котором президент Джо Байден объявил 26 сентября, Соединенные Штаты предоставляют еще один значительный пакет крайне необходимого оружия и техники нашим украинским партнерам», – сказал в заявлении Блинкен.
В состав нового пакета военной помощи новой входят Stinger, боеприпасы для борьбы с беспилотниками, боеприпасы для систем HIMARS, артиллерийские боеприпасы калибров 155-мм и 105-мм, беспилотные летательные аппараты, противопехотные мины, противотанковые системы Javelin и AT-4, ракеты TOW, стрелковое оружие и боеприпасы, услуги обучения и транспортировки.
«Эта дополнительная помощь, предоставляемая в рамках ранее осуществленного президентским полномочием списания со складов министерства обороны, оценивается в $725 млн», – пояснил госсекретарь.
17 ноября стало известно, что Байден разрешил Украине использовать поставленные американцами дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь российской территории. 20 ноября издание The Washington Post со ссылкой на двух американских чиновников писало, что Байден санкционировал поставку противопехотных наземных мин на Украину. В тот же день ВСУ впервые ударили британскими крылатыми ракетами Storm Shadow вглубь России.