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Госдеп: США выделили новую военную помощь Украине на $725 млн

Ведомости

Вашингтон объявил о новом пакете военной помощи Украине, включающий противопехотные мины, сообщил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

«В рамках увеличения помощи в сфере безопасности, о котором президент Джо Байден объявил 26 сентября, Соединенные Штаты предоставляют еще один значительный пакет крайне необходимого оружия и техники нашим украинским партнерам», – сказал в заявлении Блинкен.

В состав нового пакета военной помощи новой входят Stinger, боеприпасы для борьбы с беспилотниками, боеприпасы для систем HIMARS, артиллерийские боеприпасы калибров 155-мм и 105-мм, беспилотные летательные аппараты, противопехотные мины, противотанковые системы Javelin и AT-4, ракеты TOW, стрелковое оружие и боеприпасы, услуги обучения и транспортировки.

«Эта дополнительная помощь, предоставляемая в рамках ранее осуществленного президентским полномочием списания со складов министерства обороны, оценивается в $725 млн», – пояснил госсекретарь.

17 ноября стало известно, что Байден разрешил Украине использовать поставленные американцами дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь российской территории. 20 ноября издание The Washington Post со ссылкой на двух американских чиновников писало, что Байден санкционировал поставку противопехотных наземных мин на Украину. В тот же день ВСУ впервые ударили британскими крылатыми ракетами Storm Shadow вглубь России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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