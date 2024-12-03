Володин: помилование сына Байдена нанесло ущерб президентской власти в США
Решение президента Соединенных Штатов Джо Байдена о помиловании своего сына нанесло огромный ущерб авторитету президентской власти в США. Об этом заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
Володин напомнил, что Байден своим решением нарушил обещание не препятствовать правосудию.
«Понадобятся десятки лет, чтобы его восстановить в глазах не только собственных граждан, но и всего мирового сообщества», – резюмировал председатель нижней палаты парламента.
В заявлении, опубликованном Белым домом 1 декабря, Байден сообщил, что принял решение о помиловании своего сына «за те преступления против Соединенных Штатов, которые он совершил или мог совершить или в которых мог участвовать в период с 1 января по 1 декабря 2024 г.». Он добавил, что пошел на этот шаг, потому что обвинения против Хантера были политически мотивированными и направлены на то, чтобы навредить ему в политическом плане.
Помилование Хантера Байдена вызвало неоднозначную реакцию на Западе. В Кремле эту новость комментировать не стали. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала решение Байдена-старшего «карикатурой на тему демократии». Сенатор Андрей Клишас написал в своем Telegram-канале: «Байден своим решением о помиловании сообщает всему миру, что "демократические институты", "независимая судебная система" и прочие "прелести" американской демократии – сказка для стран "третьего мира". Демократы прекрасно знают, как можно использовать прокуратуру, суды для расправы над политическими оппонентами, поэтому и помилование».