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Володин: помилование сына Байдена нанесло ущерб президентской власти в США

Ведомости

Решение президента Соединенных Штатов Джо Байдена о помиловании своего сына нанесло огромный ущерб авторитету президентской власти в США. Об этом заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Володин напомнил, что Байден своим решением нарушил обещание не препятствовать правосудию.

«Понадобятся десятки лет, чтобы его восстановить в глазах не только собственных граждан, но и всего мирового сообщества», – резюмировал председатель нижней палаты парламента.

В заявлении, опубликованном Белым домом 1 декабря, Байден сообщил, что принял решение о помиловании своего сына «за те преступления против Соединенных Штатов, которые он совершил или мог совершить или в которых мог участвовать в период с 1 января по 1 декабря 2024 г.». Он добавил, что пошел на этот шаг, потому что обвинения против Хантера были политически мотивированными и направлены на то, чтобы навредить ему в политическом плане.

Помилование Хантера Байдена вызвало неоднозначную реакцию на Западе. В Кремле эту новость комментировать не стали. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала решение Байдена-старшего «карикатурой на тему демократии». Сенатор Андрей Клишас написал в своем Telegram-канале: «Байден своим решением о помиловании сообщает всему миру, что "демократические институты", "независимая судебная система" и прочие "прелести" американской демократии – сказка для стран "третьего мира". Демократы прекрасно знают, как можно использовать прокуратуру, суды для расправы над политическими оппонентами, поэтому и помилование».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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