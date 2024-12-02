Как в мире отреагировали на помилование Хантера Байдена

Право президента США на помилование

Конституция США гласит, что президент имеет право на помилование, которое включает в себя как помилование, так и замену наказания. Помилование прощает уголовные преступления, совершенные на федеральном уровне; замена наказания смягчает его, но не является столь масштабной. Это право уходит корнями в английское законодательство – король мог даровать помилование любому, и оно перешло через океан в американские колонии и сохранилось там. Верховный суд США счел полномочия президента по помилованию очень широкими. И президенты часто пользуются этой властью: Трамп за четыре года своего президентства помиловал 237 человек, а Барак Обама за восемь лет помиловал 1927 человек. Президенты помиловали тех, кто был осужден за преступления, связанные с наркотиками, мошенничеством и уклонением от призыва во время войны во Вьетнаме, а также многих других.

Президент может помиловать только за преступления, совершенные на федеральном уровне, а не на уровне штата. Обвинения в импичменте также не подлежат помилованию.