Как в мире отреагировали на помилование Хантера Байдена

Как в мире отреагировали на помилование Хантера БайденаРешение Байдена-старшего вызвало неоднозначную реакцию у политиков и СМИ
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер шесть раз за последние полтора года подчеркивала на пресс-конференциях, что президент США Джо Байден не будет вмешиваться в судебные разбирательства, связанные с его сыном Хантером Байденом. Видеоподборку с ее ответами на соответствующие вопросы опубликовала Daily Mail.
За последние полтора года Жан-Пьер решительно отвергала любые предположения о возможности президентского помилования, поддерживая позицию администрации в отношении независимости судебной власти и верховенства закона. Байден также давно обещал, что не помилует своего сына, но 1 декабря все равно это сделал.
В заявлении, опубликованном Белым домом, Байден сообщил, что принял решение о помиловании своего сына «за те преступления против Соединенных Штатов, которые он совершил или мог совершить или в которых мог участвовать в период с 1 января по 1 декабря 2024 г.». Он добавил, что принял такое решение, потому что обвинения против Хантера были политически мотивированными и были направлены на то, чтобы навредить ему в политическом плане.
В своем заявлении Байден сказал: «Я надеюсь, что американцы поймут, почему отец и президент принял такое решение».
Помилование Хантера Байдена вызвало неоднозначную реакцию на Западе. В Кремле эту новость комментировать не стали. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала решение Байдена-старшего «карикатурой на тему демократии». Сенатор Андрей Клишас написал в своем Telegram-канале: «Байден своим решением о помиловании сообщает всему миру, что "демократические институты", "независимая судебная система" и прочие "прелести" американской демократии – сказка для стран "третьего мира". Демократы прекрасно знают, как можно использовать прокуратуру, суды для расправы над политическими оппонентами, поэтому и помилование».
«Ведомости» собрали самые яркие реакции на решение Байдена-старшего помиловать собственного сына.
Хантер Байден
«Я признал и взял на себя ответственность за свои ошибки, совершенные в самые мрачные дни моей зависимости, – ошибки, которые были использованы для публичного унижения и позора меня и моей семьи в политических целях. Я никогда не буду воспринимать помилование, которое мне даровали сегодня, как должное и посвящу свою новую жизнь помощи тем, кто все еще болен и страдает».
Дональд Трамп
«Включает ли помилование, дарованное Джо Хантеру, заложников J-6 (6 января), которые уже много лет находятся в заключении? Такое злоупотребление и судебная ошибка!»
Дональд Трамп-младший
«Все знали, что он собирается это сделать. Просто он собирался сделать это тогда, когда это не будет иметь никакого значения для избираемости демократов».
Илон Маск
Сенатор-республиканец Чарльз Э. Грассли
«Я потрясен тем, что президент Байден помиловал своего сына Хантера, потому что он много раз говорил, что не будет этого делать, и я ему верил. Позор мне».
Бывший юрист предвыборного штаба Трампа Дженна Эллис
«Джо Байден на этой неделе помиловал трех индеек» [отсылка к традиционному ежегодному помилованию двух настоящих индеек в Белом доме перед Днем благодарения].
Председатель комитета палаты представителей по надзору и подотчетности Джеймс Комер
Бывший генеральный прокурор США Эрик Холдер
«Ни один суд США не стал бы предъявлять обвинения по этому делу, учитывая основные факты. После пятилетнего расследования обнаруженные факты лишь подтвердили это. Если бы его звали Джо Смит, решение было бы – что принципиально и более справедливо – отклонением. Помилование оправдано».
Губернатор-демократ штата Колорадо Джаред Полис
«Хотя как отец я, конечно, понимаю естественное желание президента Джо Байдена помочь своему сыну, помиловав его, я разочарован тем, что он поставил свою семью выше страны. Это плохой прецедент, которым могут воспользоваться последующие президенты, и это, к сожалению, запятнает его репутацию».
The New York Times
«Это был поразительный поворот для человека, чье президентство и 50-летняя карьера отчасти строились на идее, что он никогда не будет вмешиваться в отправление правосудия. В 2020 г. он заявил, что бывший президент Дональд Трамп должен быть отстранен от должности, чтобы восстановить такую независимость в американской демократии, и повторил это в 2024 г. <...> На самом деле, заявление президента прозвучало в то же время, когда Трамп яснее ясного дал понять, что его второй президентский срок будет сосредоточен на возмездии и мести Байдену, а Хантер Байден станет главной мишенью».
Associated Press
«Байден – далеко не первый президент, который использует свое право помилования в интересах близких ему людей. Но это все равно стало неожиданностью для человека, который обещал восстановить нормы и уважение к верховенству закона. <...> В последние недели своего пребывания на посту президента Трамп помиловал Чарльза Кушнера, отца своего зятя Джареда Кушнера. Он также помиловал нескольких союзников, осужденных в ходе расследования спецпрокурора Роберта Мюллера в России. <...> Президент Билл Клинтон помиловал своего сводного брата Роджера Клинтона в 2001 г. после того, как тот отбыл тюремный срок по обвинению в торговле наркотиками. Клинтон также помиловал свою бывшую деловую партнершу Сьюзан Макдугал, которая была приговорена к двум годам тюремного заключения за участие в сделке с недвижимостью в Уайтуотере».
Politico
«Помилование, дарованное президентом Джо Байденом в воскресенье вечером, – исключительный политический акт с исключительной юридической широтой – ограждает его сына от возможности когда-либо столкнуться с федеральными обвинениями в любых преступлениях, которые он мог совершить за последнее десятилетие. <...> Трамп не сможет отменить помилование, когда вступит в должность. А его всеобъемлющий характер означает, что министерство юстиции Трампа не сможет возобновить давно идущее уголовное расследование в отношении сына президента».
The Times
«Не нужно быть таким же сентиментальным, как президент Байден, чтобы понять, почему отец с уникальными полномочиями помилования, который уже потерял одного сына, воспользовался ими, чтобы спасти своего выжившего сына от тюрьмы.<...> Байден исключил возможность помилования Хантера и поклялся позволить правосудию идти своим чередом, не вмешиваясь. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома, продолжала настаивать еще 8 ноября, после триумфа Трампа на выборах, что он сдержит свое обещание. Однако он передумал на ежегодном собрании семьи Байденов в честь Дня благодарения на острове Нантакет в Кейп-Коде. В 1970 г. Байден оплакивал потерю своей первой жены и годовалой дочери в автокатастрофе. Затем он потерял брата Хантера, Бо, из-за рака мозга в 2015 г. и пережил долгие годы мучений, пока Хантер боролся с наркозависимостью. Байден беспокоился, что тюрьма заставит его сына вернуться к наркотикам. <...> Однако то, что Байден назвал судебное преследование его сына "судебной ошибкой", дало оружие Трампу и его собственным планам помилования».
Право президента США на помилование
Конституция США гласит, что президент имеет право на помилование, которое включает в себя как помилование, так и замену наказания. Помилование прощает уголовные преступления, совершенные на федеральном уровне; замена наказания смягчает его, но не является столь масштабной. Это право уходит корнями в английское законодательство – король мог даровать помилование любому, и оно перешло через океан в американские колонии и сохранилось там. Верховный суд США счел полномочия президента по помилованию очень широкими. И президенты часто пользуются этой властью: Трамп за четыре года своего президентства помиловал 237 человек, а Барак Обама за восемь лет помиловал 1927 человек. Президенты помиловали тех, кто был осужден за преступления, связанные с наркотиками, мошенничеством и уклонением от призыва во время войны во Вьетнаме, а также многих других.
Президент может помиловать только за преступления, совершенные на федеральном уровне, а не на уровне штата. Обвинения в импичменте также не подлежат помилованию.
BBC
«Поскольку политическая карьера Байдена подходит к концу, цена, которую он заплатит за свои действия, невелика. Внимание всей страны быстро переключится обратно на предстоящее президентство Трампа. Правила, регулирующие президентское помилование, или, по крайней мере, процессы и установленные барьеры, которые направляли его использование, по всей видимости, были фундаментально и навсегда изменены. <...> Лагерь Трампа поспешил отреагировать на новость о помиловании Байдена, заявив, что избранный президент исправит систему правосудия США и восстановит надлежащую правовую процедуру во время своего второго срока. Об этом следует помнить, когда Трамп вернется в офис, поскольку ожидается, что он снова воспользуется своим правом помилования, чтобы помочь соратникам, подвергшимся судебному преследованию во время президентства Байдена, а также освободить многих своих сторонников, осужденных за нападение на Капитолий США 6 января 2021 г.».
The Guardian
«Акт милосердия, проявленный любящим отцом, который уже познал много горя? Или лицемерный политический маневр, напоминающий о его великом враге? Возможно, и то, и другое может быть правдой <...> В этом моральном лабиринте невозможно игнорировать контекст, связанный с Трампом. В следующем месяце он станет первым осужденным преступником, приведенным к присяге в качестве президента, хотя три возбужденных против него дела практически развалились. Он уже назначает своих сторонников в ФБР и министерство юстиции».
Bild
«Время пикантное. 20 января Джо Байден передаст бразды правления Дональду Трампу. Так что времени для помилования у него осталось не так уж и много. Между тем для сына Хантера это будет похоже на ранний рождественский подарок от отца».