Захарова посчитала карикатурой на демократию помилование сына Байдена

Сенатор Совета Федерации РФ Андрей Клишас отметил, что помилованием Байдена-младшего президент США сообщил всему миру, что все «прелести» американской демократии – «сказка для стран "третьего мира"». Избранный президент США Дональд Трамп в Truth Social поинтересовался, включает ли помилование, дарованное Хантеру, заложников 6 января 2021 г., которые подверглись судебному преследованию, связанному с нападением на капитолий США и находятся в заключении на протяжении многих лет.