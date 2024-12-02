Захарова посчитала карикатурой на демократию помилование сына БайденаПрезидент США 1 декабря подписал указ о помиловании Хантера Байдена
Помилование президентом США Джо Байденом своего сына Хантера является карикатурой на тему демократии. Об этом заявила «Известиям» официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Карикатура на тему демократии», – подчеркнула дипломат.
1 декабря Байден подписал указ о помиловании своего сына. Президент США указал, что те, кто просрочил уплату налогов из-за серьезных зависимостей, но впоследствии выплатил их с процентами, как правило, получают не уголовные наказания. По его мнению, к Хантеру отнеслись иначе.
Сенатор Совета Федерации РФ Андрей Клишас отметил, что помилованием Байдена-младшего президент США сообщил всему миру, что все «прелести» американской демократии – «сказка для стран "третьего мира"». Избранный президент США Дональд Трамп в Truth Social поинтересовался, включает ли помилование, дарованное Хантеру, заложников 6 января 2021 г., которые подверглись судебному преследованию, связанному с нападением на капитолий США и находятся в заключении на протяжении многих лет.
По данным NBC News, представители республиканской партии начали публично возмущаться после того, как Байден объявил о помиловании своего сына. Директор по связям с общественностью Трампа Стивен Чунг указал, что попытки устроить охоту на ведьм против избранного президента Трампа доказали виновность минюста США и радикальных прокуроров в использовании системы правосудия в качестве оружия.