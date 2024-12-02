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Захарова посчитала карикатурой на демократию помилование сына Байдена

Президент США 1 декабря подписал указ о помиловании Хантера Байдена
Ведомости

Помилование президентом США Джо Байденом своего сына Хантера является карикатурой на тему демократии. Об этом заявила «Известиям» официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Карикатура на тему демократии», – подчеркнула дипломат.

1 декабря Байден подписал указ о помиловании своего сына. Президент США указал, что те, кто просрочил уплату налогов из-за серьезных зависимостей, но впоследствии выплатил их с процентами, как правило, получают не уголовные наказания. По его мнению, к Хантеру отнеслись иначе.

Сенатор Совета Федерации РФ Андрей Клишас отметил, что помилованием Байдена-младшего президент США сообщил всему миру, что все «прелести» американской демократии – «сказка для стран "третьего мира"». Избранный президент США Дональд Трамп в Truth Social поинтересовался, включает ли помилование, дарованное Хантеру, заложников 6 января 2021 г., которые подверглись судебному преследованию, связанному с нападением на капитолий США и находятся в заключении на протяжении многих лет.

По данным NBC News, представители республиканской партии начали публично возмущаться после того, как Байден объявил о помиловании своего сына. Директор по связям с общественностью Трампа Стивен Чунг указал, что попытки устроить охоту на ведьм против избранного президента Трампа доказали виновность минюста США и радикальных прокуроров в использовании системы правосудия в качестве оружия.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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