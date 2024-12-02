«Неудачные попытки устроить охоту на ведьм против президента Трампа доказали, что министерство юстиции, контролируемое демократами, и другие радикальные прокуроры виновны в использовании системы правосудия в качестве оружия. Эта система правосудия должна быть исправлена, и надлежащая правовая процедура должна быть восстановлена для всех американцев, и именно это сделает президент Трамп, когда вернется в Белый дом», – заявил Стивен Чунг, директор по связям с общественностью избранного президента Дональда Трампа, не назвав имени президента или его сына.