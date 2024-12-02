Трамп назвал помилование сына Байдена нарушением правосудия
Представители республиканской партии начали публично возмущаться после того, как президент США Джо Байден объявил, что он помиловал своего сына Хантера. Об этом сообщает NBC News.
«Неудачные попытки устроить охоту на ведьм против президента Трампа доказали, что министерство юстиции, контролируемое демократами, и другие радикальные прокуроры виновны в использовании системы правосудия в качестве оружия. Эта система правосудия должна быть исправлена, и надлежащая правовая процедура должна быть восстановлена для всех американцев, и именно это сделает президент Трамп, когда вернется в Белый дом», – заявил Стивен Чунг, директор по связям с общественностью избранного президента Дональда Трампа, не назвав имени президента или его сына.
Вскоре после этого сам Трамп публично отреагировал на эту новость, упомянув судебное преследование, связанное с нападением на капитолий США 6 января 2021 г.
«Включает ли помилование, дарованное Джо Хантеру, заложников J-6 (6 января), которые уже много лет находятся в заключении? Такое злоупотребление и судебная ошибка!» – заявил Трамп в Truth Social.
Многие республиканцы в конгрессе, которые давно критиковали поведение Хантера Байдена, также отреагировали на это решение, назвав его попыткой избежать ответственности и обвинив президента в лицемерии.
Байден подписал указ о помиловании своего сына 1 декабря. «Те, кто просрочил уплату налогов из-за серьезных зависимостей, но впоследствии выплатил их с процентами и штрафами, как правило, получают не уголовные наказания. Очевидно, что к Хантеру отнеслись иначе», – пояснил он.
«Я надеюсь, американцы поймут, почему отец и президент пришли к такому решению», – добавил Байден-старший.
Российский сенатор Андрей Клишас также высказался о помиловании Байдена-младшего. По его словам, таким образом президент США сообщил всему миру, что все «прелести» американской демократии – «сказка для стран "третьего мира"».
«Демократы прекрасно знают, как можно использовать прокуратуру, суды для расправы над политическими оппонентами, поэтому и помилование», – заявил Клишас, добавив, что следующим шагом Байдену «нужно помиловать всех, кто фабриковал дела против Трампа, обвиняя его в работе на Россию».