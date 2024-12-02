Песков назвал внутренним делом США помилование сына Байдена

Песков назвал внутренним делом США помилование сына БайденаПрезидент США подписал соответствующий указ 1 декабря
В Кремле не комментируют помилование президентом США Джо Байденом своего сына Хантера. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, это внутреннее дело США.
Осенью 2023 г. Хантеру были предъявлены обвинения в серьезных нарушениях при покупке револьвера в 2018 г. Два пункта обвинений связаны с заполнением формы об употреблении запрещенных веществ при покупке револьвера осенью 2018 г. Согласно третьему пункту, Хантер владел огнестрельным оружием во время употребления наркотиков. Кроме того, в декабре 2023 г. Байдену-младшему предъявили обвинения в неуплате налогов по девяти пунктам: в трех уголовных преступлениях и шести мелких налоговых правонарушениях.
1 декабря 2024 г. Байден подписал указ о помиловании своего сына. Он отметил, что те, кто просрочил уплату налогов из-за серьезных зависимостей, но впоследствии выплатил их с процентами, как правило, получают не уголовные наказания. По его мнению, к Хантеру отнеслись иначе.
NBC News сообщил, что представители республиканской партии стали публично возмущаться после того, как Байден объявил о помиловании своего сына. Директор по связям с общественностью избранного президента США Дональда Трампа Стивен Чунг указал, что попытки устроить «охоту на ведьм» против Трампа доказали виновность минюста США и радикальных прокуроров в использовании системы правосудия в качестве оружия. Трамп поинтересовался, включает ли помилование, дарованное Хантеру, заложников, которые подверглись судебному преследованию, связанному с нападением на капитолий США 6 января 2021 г., и находятся в заключении в течение многих лет.
Решение Байдена помиловать своего сына Хантера может негативно сказаться на целостности страны, заявил американский бизнесмен Илон Маск в соцсети X. Официальный представитель МИД России Мария Захарова посчитала карикатурой на демократию помилование сына Байдена. Сенатор Совета Федерации РФ Андрей Клишас отметил, что помилованием Байдена-младшего президент США сообщил всему миру, что все «прелести» американской демократии – «сказка для стран "третьего мира"».