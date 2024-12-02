Песков назвал внутренним делом США помилование сына Байдена

NBC News сообщил, что представители республиканской партии стали публично возмущаться после того, как Байден объявил о помиловании своего сына. Директор по связям с общественностью избранного президента США Дональда Трампа Стивен Чунг указал, что попытки устроить «охоту на ведьм» против Трампа доказали виновность минюста США и радикальных прокуроров в использовании системы правосудия в качестве оружия. Трамп поинтересовался, включает ли помилование, дарованное Хантеру, заложников, которые подверглись судебному преследованию, связанному с нападением на капитолий США 6 января 2021 г., и находятся в заключении в течение многих лет.