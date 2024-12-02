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Песков назвал внутренним делом США помилование сына Байдена

Президент США подписал соответствующий указ 1 декабря
Ведомости

В Кремле не комментируют помилование президентом США Джо Байденом своего сына Хантера. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, это внутреннее дело США.

Осенью 2023 г. Хантеру были предъявлены обвинения в серьезных нарушениях при покупке револьвера в 2018 г. Два пункта обвинений связаны с заполнением формы об употреблении запрещенных веществ при покупке револьвера осенью 2018 г. Согласно третьему пункту, Хантер владел огнестрельным оружием во время употребления наркотиков. Кроме того, в декабре 2023 г. Байдену-младшему предъявили обвинения в неуплате налогов по девяти пунктам: в трех уголовных преступлениях и шести мелких налоговых правонарушениях.

1 декабря 2024 г. Байден подписал указ о помиловании своего сына. Он отметил, что те, кто просрочил уплату налогов из-за серьезных зависимостей, но впоследствии выплатил их с процентами, как правило, получают не уголовные наказания. По его мнению, к Хантеру отнеслись иначе.

NBC News сообщил, что представители республиканской партии стали публично возмущаться после того, как Байден объявил о помиловании своего сына. Директор по связям с общественностью избранного президента США Дональда Трампа Стивен Чунг указал, что попытки устроить «охоту на ведьм» против Трампа доказали виновность минюста США и радикальных прокуроров в использовании системы правосудия в качестве оружия. Трамп поинтересовался, включает ли помилование, дарованное Хантеру, заложников, которые подверглись судебному преследованию, связанному с нападением на капитолий США 6 января 2021 г., и находятся в заключении в течение многих лет.

Решение Байдена помиловать своего сына Хантера может негативно сказаться на целостности страны, заявил американский бизнесмен Илон Маск в соцсети X. Официальный представитель МИД России Мария Захарова посчитала карикатурой на демократию помилование сына Байдена. Сенатор Совета Федерации РФ Андрей Клишас отметил, что помилованием Байдена-младшего президент США сообщил всему миру, что все «прелести» американской демократии – «сказка для стран "третьего мира"».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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