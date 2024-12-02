Маск увидел угрозу целостности США после помилования Байденом своего сына

Осенью 2023 г. Хантеру были предъявлены обвинения в серьезных нарушениях при покупке револьвера в 2018 г. Два пункта обвинений связаны с заполнением формы об употреблении запрещенных веществ при покупке револьвера осенью 2018 г. Согласно третьему пункту, Хантер владел огнестрельным оружием во время употребления наркотиков. Кроме того, в декабре 2023 г. Байдену-младшему предъявили обвинения в неуплате налогов по девяти пунктам: в трех уголовных преступлениях и шести мелких налоговых правонарушениях.