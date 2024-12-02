Маск увидел угрозу целостности США после помилования Байденом своего сына
Решение президента США Джо Байдена помиловать своего сына Хантера может негативно сказаться на целостности страны. Об этом заявил американский бизнесмен Илон Маск в соцсети X.
«Мне все равно на наркотики, но посягать на целостность Соединенных Штатов – это не нормально», – подчеркнул Маск.
Осенью 2023 г. Хантеру были предъявлены обвинения в серьезных нарушениях при покупке револьвера в 2018 г. Два пункта обвинений связаны с заполнением формы об употреблении запрещенных веществ при покупке револьвера осенью 2018 г. Согласно третьему пункту, Хантер владел огнестрельным оружием во время употребления наркотиков. Кроме того, в декабре 2023 г. Байдену-младшему предъявили обвинения в неуплате налогов по девяти пунктам: в трех уголовных преступлениях и шести мелких налоговых правонарушениях.
1 декабря 2024 г. Байден подписал указ о помиловании своего сына. Он отметил, что те, кто просрочил уплату налогов из-за серьезных зависимостей, но впоследствии выплатил их с процентами, как правило, получают не уголовные наказания. По его мнению, к Хантеру отнеслись иначе.
NBC News сообщил, что представители республиканской партии стали публично возмущаться после того, как Байден объявил о помиловании своего сына. Директор по связям с общественностью избранного президента США Дональда Трампа Стивен Чунг указал, что попытки устроить охоту на ведьм против Трампа доказали виновность минюста США и радикальных прокуроров в использовании системы правосудия в качестве оружия.
Трамп поинтересовался, включает ли помилование, дарованное Хантеру, заложников, которые подверглись судебному преследованию, связанному с нападением на капитолий США 6 января 2021 г., и находятся в заключении в течение многих лет.