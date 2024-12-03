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В Кремле рассказали о прямой линии с Путиным

Ведомости

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, готовиться к прямой линии с Владимиром Путиным не надо. Соответствующее заявление Песков сделал перед журналистами.

«Телефон всегда под рукой. Средства, по которым собираются вопросы граждан, очень многообразны. Обо всем сообщим», – отметил пресс-секретарь.

14 ноября стало известно, что Путин может провести прямую линию 19 декабря. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, знакомых с ходом подготовки мероприятия. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не ответил на вопрос «Ведомостей» о том, правда ли мероприятие состоится 19 декабря. При этом он подтвердил, что прямая линия будет совмещена с итоговой пресс-конференцией, а также отметил, что иностранные СМИ будут приглашены для участия в пресс-конференции, в том числе из недружественных государств. В последний год их стали звать на мероприятия с участием Путина, в частности на саммит БРИКС в Казани, пресс-конференцию президента по итогам выборов, встречу с доверенными лицами, для встречи в рамках ПМЭФа.

Первая прямая в разных формах линия состоялась 24 декабря 2001 г. и проводилась 17 раз до 2020 г., в том числе в годы премьерства Путина. В 2020 г. из-за пандемии прямая линия не состоялась, ее элементы были включены в итоговую пресс-конференцию президента, которая прошла 17 декабря 2020 г. После этого в 2021 г., в разгар коронавируса, прямая линия прошла летом. В том же году состоялась и большая пресс-конференция президента перед началом военной спецоперации на Украине. В 2022 г. не проводились оба мероприятия: президент в конце года лишь ответил на вопросы журналистов кремлевского пула.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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