В Кремле рассказали о прямой линии с Путиным
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, готовиться к прямой линии с Владимиром Путиным не надо. Соответствующее заявление Песков сделал перед журналистами.
«Телефон всегда под рукой. Средства, по которым собираются вопросы граждан, очень многообразны. Обо всем сообщим», – отметил пресс-секретарь.
14 ноября стало известно, что Путин может провести прямую линию 19 декабря. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, знакомых с ходом подготовки мероприятия. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не ответил на вопрос «Ведомостей» о том, правда ли мероприятие состоится 19 декабря. При этом он подтвердил, что прямая линия будет совмещена с итоговой пресс-конференцией, а также отметил, что иностранные СМИ будут приглашены для участия в пресс-конференции, в том числе из недружественных государств. В последний год их стали звать на мероприятия с участием Путина, в частности на саммит БРИКС в Казани, пресс-конференцию президента по итогам выборов, встречу с доверенными лицами, для встречи в рамках ПМЭФа.
Первая прямая в разных формах линия состоялась 24 декабря 2001 г. и проводилась 17 раз до 2020 г., в том числе в годы премьерства Путина. В 2020 г. из-за пандемии прямая линия не состоялась, ее элементы были включены в итоговую пресс-конференцию президента, которая прошла 17 декабря 2020 г. После этого в 2021 г., в разгар коронавируса, прямая линия прошла летом. В том же году состоялась и большая пресс-конференция президента перед началом военной спецоперации на Украине. В 2022 г. не проводились оба мероприятия: президент в конце года лишь ответил на вопросы журналистов кремлевского пула.