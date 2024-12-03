В Кремле рассказали о прямой линии с Путиным

14 ноября стало известно, что Путин может провести прямую линию 19 декабря. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, знакомых с ходом подготовки мероприятия. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не ответил на вопрос «Ведомостей» о том, правда ли мероприятие состоится 19 декабря. При этом он подтвердил, что прямая линия будет совмещена с итоговой пресс-конференцией, а также отметил, что иностранные СМИ будут приглашены для участия в пресс-конференции, в том числе из недружественных государств. В последний год их стали звать на мероприятия с участием Путина, в частности на саммит БРИКС в Казани, пресс-конференцию президента по итогам выборов, встречу с доверенными лицами, для встречи в рамках ПМЭФа.