Владимир Путин может провести прямую линию 19 декабря

Президент России Владимир Путин, вероятнее всего, проведет прямую линию в 2024 г. 19 декабря (четверг). Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, знакомых с ходом подготовки мероприятия. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не ответил на вопрос «Ведомостей» о том, правда ли мероприятие состоится 19 декабря. При этом он подтвердил, что оба формата будут совмещены, а также отметил, что иностранные СМИ будут приглашены для участия в пресс-конференции, в том числе из недружественных государств. В последний год их стали звать на мероприятия с участием Путина, в частности на саммит БРИКС в Казани, пресс-конференцию президента по итогам выборов, встречу с доверенными лицами, для встречи в рамках ПМЭФа.