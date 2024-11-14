Владимир Путин может провести прямую линию 19 декабря

Владимир Путин может провести прямую линию 19 декабряОна будет совмещена с итоговой пресс-конференцией, говорят источники «Ведомостей»
Президент России Владимир Путин, вероятнее всего, проведет прямую линию в 2024 г. 19 декабря (четверг). Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, знакомых с ходом подготовки мероприятия. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не ответил на вопрос «Ведомостей» о том, правда ли мероприятие состоится 19 декабря. При этом он подтвердил, что оба формата будут совмещены, а также отметил, что иностранные СМИ будут приглашены для участия в пресс-конференции, в том числе из недружественных государств. В последний год их стали звать на мероприятия с участием Путина, в частности на саммит БРИКС в Казани, пресс-конференцию президента по итогам выборов, встречу с доверенными лицами, для встречи в рамках ПМЭФа.
«До конца года, в декабре, во второй половине декабря, состоится совмещенный формат: большая ежегодная пресс-конференция, которая будет совмещена с элементами прямой линии, – сказал Песков журналистам 13 ноября. – Так же будем собирать вопросы граждан, так же будем на них отвечать, так же будем обрабатывать весь массив. Ну и, конечно, Путин подробно ответит на вопросы журналистов и российских, и региональных, и федеральных, и зарубежных СМИ, которые будут в зале». В 2023 г. прямая линия, совмещенная с пресс-конференцией («Итоги года с Владимиром Путиным»), состоялась 14 декабря. За две недели президенту направили более 2 млн вопросов.
Первая прямая в разных формах линия состоялась 24 декабря 2001 г. и проводилась 17 раз до 2020 г., в том числе в годы премьерства Путина. В 2020 г. из-за пандемии прямая линия не состоялась, ее элементы были включены в итоговую пресс-конференцию президента, которая прошла 17 декабря 2020 г. После этого в 2021 г., в разгар коронавируса, прямая линия прошла летом. В том же году состоялась и большая пресс-конференция президента перед началом военной спецоперации на Украине. В 2022 г. не проводились оба мероприятия: президент в конце года лишь ответил на вопросы журналистов кремлевского пула.
Политолог Александр Немцев ждет «три основные линии» будущего мероприятия. «Первая – послание собственному населению в области внутренних вызовов. Анонсирование и представление основных национальных проектов, реализация которых начинается с 2025 г. Вторая – игра с Западом в преддверии инаугурации Трампа. Это послание западным обществам и элитам, ведь в ходе прямой линии можно дать пас новой американской администрации. Третья – видение будущего сосуществования России и Украины. Предложение и поиск вариантов, как это сосуществование видит руководство страны. Это послание глобально – и своим гражданам, и украинцам и всему остальному миру», – отметил он.
От прямой линии Путина «ждут смыслов», говорит политолог Николай Миронов, особенно «с учетом геополитической обстановки»: «На самом деле люди, конечно, ждут от него ответов на многие вопросы: какие будут изменения в повестке, чего ждать от США. Это важный месседж и для российской, и для мировой общественности». Мероприятие будет «глобального характера», полагает он, хотя людей внутренняя повестка тоже интересует.