Кремль: новый пакет помощи США Украине не повлияет на «динамику на фронтах»

В состав нового пакета военной помощи новой входят Stinger, боеприпасы для борьбы с беспилотниками, боеприпасы для систем HIMARS, артиллерийские боеприпасы калибров 155-мм и 105-мм, беспилотные летательные аппараты, противопехотные мины, противотанковые системы Javelin и AT-4, ракеты TOW, стрелковое оружие и боеприпасы, услуги обучения и транспортировки.