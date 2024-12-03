Кремль: новый пакет помощи США Украине не повлияет на «динамику на фронтах»
Новый пакет помощи Украине США не повлияет на «динамику на фронтах». Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге.
По его словам, уходящая администрация президента США «подливает масло в огонь» и преследует «свои цели», однако «изменить ход событий» они не способны.
2 декабря Вашингтон объявил о новом пакете военной помощи Украине, включающем противопехотные мины. Помощь оценивается в $725 млн.
В состав нового пакета военной помощи новой входят Stinger, боеприпасы для борьбы с беспилотниками, боеприпасы для систем HIMARS, артиллерийские боеприпасы калибров 155-мм и 105-мм, беспилотные летательные аппараты, противопехотные мины, противотанковые системы Javelin и AT-4, ракеты TOW, стрелковое оружие и боеприпасы, услуги обучения и транспортировки.