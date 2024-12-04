МЧС России доставило в Афганистан 28 тонн гуманитарной помощи
Самолет Ил-76 МЧС России доставил пятую партию гуманитарной помощи для населения Афганистана весом в 28 т. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
В МЧС уточнили, что помощь оказывается по указанию президента Владимира Путина и поручению главы МЧС Александра Куренкова. В состав партии вошли продукты питания.
27 ноября спецборт МЧС России доставил в Египет 28 т гуманитарной помощи для жителей сектора Газа. Этот груз стал 32-м. Ил-76 привез продукты питания, предметы первой необходимости и технические средства реабилитации. Все это будет передано населению сектора Газа представителями Египетского общества Красного Полумесяца.