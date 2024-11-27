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Спецборт МЧС России доставил 28 тонн гуманитарной помощи для жителей Газы

Ведомости

Спецборт МЧС России доставил в Египет 28 т гуманитарной помощи для жителей сектора Газа. Этот груз стал 32-м, говорится в сообщении ведомства.

Ил-76 привез продукты питания, предметы первой необходимости и технические средства реабилитации. Все это будет передано населению сектора Газа представителями Египетского общества Красного Полумесяца.

«С начала гуманитарной миссии рейсами МЧС России доставлено 827 т гумпомощи», – говорится в сообщении.

5 ноября спецборт МЧС России доставил более 19 т гумпомощи в Ливан. В груз вошли предметы первой необходимости и медикаменты для жителей.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после событий 7 октября 2023 г., когда боевики «Хамаса» напали на Израиль и захватили в заложники около 250 человек. Около 1200 человек были убиты. В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию «Железные мечи».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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