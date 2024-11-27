Спецборт МЧС России доставил 28 тонн гуманитарной помощи для жителей Газы

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после событий 7 октября 2023 г., когда боевики «Хамаса» напали на Израиль и захватили в заложники около 250 человек. Около 1200 человек были убиты. В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию «Железные мечи».