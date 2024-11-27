Спецборт МЧС России доставил 28 тонн гуманитарной помощи для жителей Газы
Спецборт МЧС России доставил в Египет 28 т гуманитарной помощи для жителей сектора Газа. Этот груз стал 32-м, говорится в сообщении ведомства.
Ил-76 привез продукты питания, предметы первой необходимости и технические средства реабилитации. Все это будет передано населению сектора Газа представителями Египетского общества Красного Полумесяца.
«С начала гуманитарной миссии рейсами МЧС России доставлено 827 т гумпомощи», – говорится в сообщении.
5 ноября спецборт МЧС России доставил более 19 т гумпомощи в Ливан. В груз вошли предметы первой необходимости и медикаменты для жителей.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после событий 7 октября 2023 г., когда боевики «Хамаса» напали на Израиль и захватили в заложники около 250 человек. Около 1200 человек были убиты. В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию «Железные мечи».