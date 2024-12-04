Илон Маск назвал ситуацию в Южной Корее шокирующей
Американский предприниматель и сторонник избранного президента США Дональда Трампа Илон Маск назвал ситуацию в Южной Корее шокирующей.
Под сообщением в социальной сети X, где говорится, что парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения, Маск написал короткое «Вау».
«Да, это шокирует», – написал он, комментируя одного из пользователей.
Президент Южной Кореи объявил военное положение вечером 3 декабря. Утверждается, что это решение было принято с целью «искоренить просеверокорейские антигосударственные силы». Предположительно, это может быть связано с планами Демократической партии, имеющей большинство в парламенте, заявить об отстранении главного прокурора и государственного аудитора республики.
После объявления военного положения к зданию парламента стянулись военнослужащие, но депутаты смогли провести заседание и отменить это решение президента. За отмену военного положения высказались 190 парламентариев, присутствовавших на пленарном заседании.
4 декабря оппозиционная Демократическая партия (ДП) «Тобуро» потребовала от президента Юн Сук Ёля немедленно уйти в отставку, после того как его неожиданно объявленное военное положение было отменено по итогам голосования национального собрания страны. В партии назвали решение главы государства антиконституционным.