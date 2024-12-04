Оппозиция требует импичмента президента Южной Кореи

В Южной Корее оппозиционная Демократическая партия (ДП) «Тобуро» потребовала от президента Юн Сук Ёля немедленно уйти в отставку, после того как его неожиданно объявленное военное положение было отменено по итогам голосования национального собрания страны. В партии назвали решение главы государства антиконституционным. Об этом сообщило агентство «Рёнхап».