Оппозиция требует импичмента президента Южной Кореи
В Южной Корее оппозиционная Демократическая партия (ДП) «Тобуро» потребовала от президента Юн Сук Ёля немедленно уйти в отставку, после того как его неожиданно объявленное военное положение было отменено по итогам голосования национального собрания страны. В партии назвали решение главы государства антиконституционным. Об этом сообщило агентство «Рёнхап».
На экстренном собрании законодателей в национальном собрании ДП объявила, что немедленно начнет процесс импичмента Юна, если он сам не уйдет в отставку.
«Объявление Юном военного положения является явным нарушением конституции», – говорится в резолюции ДП. Там же подчеркивается, что Юн не выполнил ни одного из требований, предъявляемых к объявлению военного положения.
Юн объявил «чрезвычайное» военное положение накануне вечером в неожиданном телеобращении, обвинив оппозицию страны в том, что она «парализует» правительство «антигосударственной» деятельностью.
По данным «Рёнхап», высокопоставленные помощники президента Юн Сок Ёля намерены массово уйти в отставку. В их число входят глава администрации президента Чанг Джин Сок, советник по национальной безопасности Шин Вон Сик, глава администрации по вопросам политики Сон Тэ Юн, а также семь других чиновников.
«Рёнхап» также пишет, что Соединенные Штаты «с облегчением» восприняли то, что президент Южной Кореи изменил свое решение о введении военного положения.
Президент Южной Кореи объявил военное положение вечером 3 декабря. Утверждается, что это решение было принято с целью «искоренить просеверокорейские антигосударственные силы». Предположительно, это может быть связано с планами Демократической партии, имеющей большинство в парламенте, заявить об отстранении главного прокурора и государственного аудитора республики.
После объявления военного положения к зданию парламента стянулись военнослужащие, но депутаты смогли провести заседание и отменить это решение президента. За отмену военного положения высказались 190 парламентариев, присутствовавших на пленарном заседании.