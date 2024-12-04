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Оппозиция требует импичмента президента Южной Кореи

Ведомости

В Южной Корее оппозиционная Демократическая партия (ДП) «Тобуро» потребовала от президента Юн Сук Ёля немедленно уйти в отставку, после того как его неожиданно объявленное военное положение было отменено по итогам голосования национального собрания страны. В партии назвали решение главы государства антиконституционным. Об этом сообщило агентство «Рёнхап».

На экстренном собрании законодателей в национальном собрании ДП объявила, что немедленно начнет процесс импичмента Юна, если он сам не уйдет в отставку.

«Объявление Юном военного положения является явным нарушением конституции», – говорится в резолюции ДП. Там же подчеркивается, что Юн не выполнил ни одного из требований, предъявляемых к объявлению военного положения.

Юн объявил «чрезвычайное» военное положение накануне вечером в неожиданном телеобращении, обвинив оппозицию страны в том, что она «парализует» правительство «антигосударственной» деятельностью.

По данным «Рёнхап», высокопоставленные помощники президента Юн Сок Ёля намерены массово уйти в отставку. В их число входят глава администрации президента Чанг Джин Сок, советник по национальной безопасности Шин Вон Сик, глава администрации по вопросам политики Сон Тэ Юн, а также семь других чиновников.

«Рёнхап» также пишет, что Соединенные Штаты «с облегчением» восприняли то, что президент Южной Кореи изменил свое решение о введении военного положения.

Президент Южной Кореи объявил военное положение вечером 3 декабря. Утверждается, что это решение было принято с целью «искоренить просеверокорейские антигосударственные силы». Предположительно, это может быть связано с планами Демократической партии, имеющей большинство в парламенте, заявить об отстранении главного прокурора и государственного аудитора республики.

После объявления военного положения к зданию парламента стянулись военнослужащие, но депутаты смогли провести заседание и отменить это решение президента. За отмену военного положения высказались 190 парламентариев, присутствовавших на пленарном заседании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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