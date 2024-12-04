Президент Южной Кореи ввел военное положение и закрыл парламент

В целом же Юн Сок Ёль имеет рейтинг одобрения около 20%, и ему действительно грозил импичмент – долгие скандалы, связанные с его женой, обвинения в коррупции, неудовлетворенность населения социальным обеспечением, также в стране недовольны его подходом к отношениям с КНДР и внешней политикой. В ответ президент решил обвинить демократическую партию в симпатиях к коммунизму и Северной Корее, пусть эта сила и действительно занимает более умеренную позицию в отношении Пхеньяна, говорит Зуева. Но подобное обвинение из уст президента можно приравнять, по сути, к объявлению этой партии «врагами народа». Пока сложно предсказать дальнейшее развитие ситуации в ближайшее время, как и цели самого президента, так как события происходят стремительно, заключает Зуева.