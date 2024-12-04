Президент Южной Кореи ввел военное положение и закрыл парламент

Президент Южной Кореи ввел военное положение и закрыл парламентЭксперты считают его поведение неадекватным
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль 3 декабря объявил о введении в стране военного положения. Его указ о военном положении также предполагает приостановку работы парламента. «Я объявляю военное положение, чтобы искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок», – заявил он в телевизионном обращении к гражданам.
По словам президента, введение военного положения – неизбежная мера, которая обеспечит «свободу и безопасность людей», а также защитит страну от действий «антигосударственных сил». Хотя эта мера доставит корейцам некоторые неудобства, тем не менее власти, отметил Юн Сок Ёль, постараются их минимизировать. «Во внешней политике нет никаких изменений, Республика Корея выполняет свои обязанности и вклад в международное сообщество», – добавил президент.
В своем обращении, перед тем как объявить о военном положении, Юн Сок Ёль также сообщил о попытке национального собрания (однопалатного парламента) уволить 22 высших правительственных чиновника, включая генпрокурора. Это произошло впервые после утверждения нового кабинета министров в июне. По мнению главы государства, это «не только беспрецедентно», но и парализует работу судебной и исполнительной власти.
Минобороны республики после обращения президента объявило о проведении экстренного совещания командующих всех вооруженных сил и издало инструкции вооруженным силам выполнять указ. О проведении экстренного совещания также объявило министерство финансов при участии главы центробанка и руководство полиции, передает Yonhap. Минобороны разъяснило, что деятельность политических партий приостанавливается, а деятельность СМИ будет контролироваться.
Военные во исполнение решения президента окружили парламент бронетехникой и высадили десант с вертолетов, попытавшись проникнуть в здание. На момент сдачи номера, несмотря на попытки военных заблокировать парламент, пробравшиеся в зал заседаний депутаты составили кворум и, по заявлению спикера У Вон Сика, проголосовали за отмену военного положения. Согласно статье 77 конституции Республики Кореи, президент должен поставить в известность парламент о введении военного положения, но парламент может собраться и отменить его.
После объявления военного положения лидер правоцентристской партии «Сила народа» (108 мандатов из 300), от которой выдвигался Юн Сок Ёль на выборах в 2022 г., Хан Дон Хун назвал указ президента неправильным и добавил, что «он вместе с народом» попытается отменить это решение. А лидеры крупнейшей в парламенте оппозиционной демократической партии (170 мандатов) назвали указ главы государства неконституционным и призвали своих сторонников собраться у здания парламента. Лидер оппозиционной демократической партии Ли Джэ Мэн заявил, что Юн Сок Ёль больше не является президентом страны.
Военное положение в Южной Корее последовало на фоне споров вокруг принятия проекта бюджета на следующий год. Оппозиция настаивает на сокращении государственных расходов в сумме 4,1 трлн вон (около $3 млрд) на деятельность секретариата президентской канцелярии, управления национальной безопасности, а также прокуратуры, государственного аудиторского агентства и полиции. По словам президента, сокращение бюджетных ассигнований, необходимых для выполнения государством основных функций, таких как борьба с наркопреступностью и поддержание общественного порядка, превратит страну в «наркоприют» и ввергнет ее «в состояние хаоса в сфере общественной безопасности».
В последний раз в Южной Корее вводили режим военного положения в 1980 г. во время масштабных антиправительственных акций протеста, которые в конечном счете привели к переходу к демократии и созданию Шестой республики, нынешнего режима в Корее. Профессор Университета Кунмин (Сеул) Андрей Ланьков так прокомментировал «Ведомостям» новости о военном положении: «Пока ситуация непонятна, но понятно одно: президент ведет себя, мягко скажем, неадекватно».
На самом деле к военному положению в Южной Корее были определенные предпосылки, считает младший научный сотрудник Центра мировой политики и стратегического анализа ИКСА РАН Александра Зуева. Ими можно считать целый спектр событий, в том числе и заявления об отправке северокорейских военных в Россию. Но происходящее сейчас имеет признаки военного переворота, так как с этим может не согласиться парламент, а депутатов просто не пускают в здание.
В целом же Юн Сок Ёль имеет рейтинг одобрения около 20%, и ему действительно грозил импичмент – долгие скандалы, связанные с его женой, обвинения в коррупции, неудовлетворенность населения социальным обеспечением, также в стране недовольны его подходом к отношениям с КНДР и внешней политикой. В ответ президент решил обвинить демократическую партию в симпатиях к коммунизму и Северной Корее, пусть эта сила и действительно занимает более умеренную позицию в отношении Пхеньяна, говорит Зуева. Но подобное обвинение из уст президента можно приравнять, по сути, к объявлению этой партии «врагами народа». Пока сложно предсказать дальнейшее развитие ситуации в ближайшее время, как и цели самого президента, так как события происходят стремительно, заключает Зуева.
Объявление военного положения в Южной Корее связано с внутренней, а не с внешней или межкорейской политикой, говорит доцент кафедры востоковедения МГИМО Илья Дьячков. За счет этого Юн Сок Ёль старается избежать импичмента и хочет оттянуть эту проблему. По словам эксперта, у южнокорейских президентов с середины срока традиционно плохой рейтинг, действующий лидер оказался замешан сразу в нескольких репутационных скандалах, в том числе связанных с его женой. Попытки президента как-то поправить свой рейтинг ни к чему не привели, а в парламенте большинство у левоцентристских демократов, противников Юн Сок Ёля. Именно поэтому президент пытается сохранить свой пост за счет объявления военного положения – в таких условиях ограничиваются полномочия парламента, в том числе по вынесению импичмента. Парламент может отменить военное положение, но военные по приказу президента окружили здание парламента, физически ограничив его работу.
При этом, как считает эксперт, вероятность импичмента Юн Сок Ёлю была до сих пор не очень высока. Сам президент объясняет свои действия внутренней угрозой – якобы члены оппозиционной демократической партии являются скрытыми сторонниками коммунистов. Такие обвинения в адрес оппозиции, причем не маргинальной, а составляющей большинство и бывшей в прошлом партией власти, по меньшей мере экзотичны, отмечает Дьячков. При этом Юн Сок Ёль рискует быть отвергнутым собственными соратниками, что приведет к досрочному и яркому завершению его политической карьеры.