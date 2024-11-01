Южная Корея пока воздержалась от военной помощи Украине

Южная Корея пока воздержалась от военной помощи УкраинеОтправка войск КНДР в Россию ей не угрожает, в отличие от поддержки Севера
Якобы отправка солдат из КНДР в Россию, о которой пишут западные СМИ, рискует привести к расширению конфликта на Украине и может побудить другие страны к «различным действиям» в поддержку Киева, предупредил министр обороны США Ллойд Остин на совместной пресс-конференции со своим южнокорейским коллегой Ким Ен Хеном в Вашингтоне. Американский министр добавил, что часть северокорейских солдат будто бы уже размещены на российско-украинской границе, где их экипируют российской формой и вооружают российским оружием для участия в боевых действиях против украинской армии в Курской области.
В Пентагоне также опасаются, что в обмен на отправку своих войск председатель госсовета КНДР Ким Чен Ын может попросить у России «передовые технологии», в том числе связанные с тактическим ядерным оружием, межконтинентальными баллистическими ракетами, разведывательными спутниками и подводными лодками с баллистическими ракетами. В свою очередь, Ким Ен Хен рассказал, что в Южной Корее ведутся дискуссии относительно передачи Украине артиллерийских снарядов через США, но «на данный момент ничего не решено». В Киев будет направлена «наблюдательная миссия» Южной Кореи, заявил он.
Президент Владимир Путин на итоговой пресс-конференции БРИКС в Казани 24 октября не стал отрицать присутствие северокорейцев в России, но не уточнил, с какой целью они могли прибыть.
Хотя отношения России и Южной Кореи находятся в довольно низкой точке, стороны стремятся не пересекать красные линии, замечает доцент кафедры востоковедения МГИМО Илья Дьячков. Для Москвы ею является отправка Сеулом летального вооружения Киеву. А для южнокорейцев, продолжает эксперт, – передача россиянами военных технологий Пхеньяну.
Для Южной Кореи передача российских технологий КНДР более опасна, чем получение северокорейской армией боевого опыта, соглашается директор Центра комплексных международных и европейских исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. «Несмотря на некоторые успехи северокорейцев в развитии собственного ВПК, Пхеньян не может закрыть весь спектр. Они всё еще сильно зависят от советского наследия», – добавил он.
Теоретическое присутствие 10 000 северокорейских военных не приведет к радикальному изменению баланса сил на российско-украинском фронте, так как каждая противоборствующая сторона использует группировки из сотен тысяч бойцов, продолжает Кашин.
По итогам консультаций министров обороны Вашингтон и Сеул также договорились отработать «реалистичные сценарии» возможной военной агрессии КНДР против Южной Кореи в совместных военных учениях. Остин пообещал южнокорейцам помощь, в том числе ядерным оружием.
На этом фоне КНДР утром 31 октября провела испытание межконтинентальной баллистической ракеты, высота и время полета которой оказались максимальными за все время учений. По словам министра обороны Японии Гэна Накатани, ракета примерно за 87 мин преодолела расстояние 1000 км на возможной высоте 7000 км, это может означать, что дальность ракеты составляет до 15 000 км и она может достичь Восточного побережья США.
Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал запуск северокорейской ракеты «справедливой мерой, демонстрирующей нашу решимость дать ответ врагам, которые в последнее время намеренно обостряли ситуацию в регионе и угрожали безопасности республики». А уже через несколько часов после запуска северокорейской ракеты Сеул объявил о проведении воздушных учений с США на Корейском полуострове, где было задействовано 110 военных самолетов. Вашингтон также раскритиковал Пхеньян за «ненужное нагнетание напряженности», отметив, что запуск ракеты не представляет непосредственную угрозу союзникам США и американскому персоналу.
У Пхеньяна нет ни ресурсов, ни возможностей начать войну против своего южного соседа, полагает Кашин. «Хотя КНДР развила отдельные виды вооружений, они все еще используют оружие времен холодной войны. В свою очередь, Южная Корея – серьезная военная сила и превосходит любую европейскую страну, плюс их поддерживают США», – объяснил эксперт.