Южная Корея пока воздержалась от военной помощи Украине

Якобы отправка солдат из КНДР в Россию, о которой пишут западные СМИ, рискует привести к расширению конфликта на Украине и может побудить другие страны к «различным действиям» в поддержку Киева, предупредил министр обороны США Ллойд Остин на совместной пресс-конференции со своим южнокорейским коллегой Ким Ен Хеном в Вашингтоне. Американский министр добавил, что часть северокорейских солдат будто бы уже размещены на российско-украинской границе, где их экипируют российской формой и вооружают российским оружием для участия в боевых действиях против украинской армии в Курской области.