Посольство России сообщило о нормализации обстановки в Южной Корее
После отмены военного положения обстановка в Сеуле, а также в других городах и провинциях Южной Кореи нормализовалась. Об этом сообщило посольство России в Республике Корее в своем Telegram-канале.
«Угроз массовых беспорядков, опасных для жизнедеятельности граждан, в настоящее время не фиксируем. Объекты транспортной, промышленной и социальной инфраструктуры функционируют в штатном режиме», – говорится в сообщении диппредставительства.
Посольство рекомендовало гражданам России внимательно следить за развитием событий и воздержаться от участия в массовых мероприятиях политической направленности.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил военное положение вечером 3 декабря. Утверждается, что это решение было принято с целью «искоренить просеверокорейские антигосударственные силы». Предположительно, это может быть связано с планами Демократической партии, имеющей большинство в парламенте, заявить об отстранении главного прокурора и государственного аудитора республики.
После объявления военного положения к зданию парламента стянулись военнослужащие, но депутаты смогли провести заседание и отменить это решение президента. За отмену военного положения высказались 190 парламентариев, присутствовавших на пленарном заседании. Глава страны и правительство поддержали результаты голосования.