НАТО откроет офис связи в Иордании в 2025 году
В 2025 г. Североатлантический альянс намерен открыть свой офис связи в Иордании, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«НАТО откроет свой офис связи в Иордании в следующем году, первый в регионе», – сказал дипломат во время пресс-конференции в Брюсселе (цитата по ТАСС).
В середине сентября спецпредставитель НАТО по Африке и Ближнему Востоку Хавьер Коломина сообщал газете The National, что альянс планирует открыть в Аммане офис для коммуникации с государствами Ближнего Востока, работа которого будет выстроена по модели посольства. Тогда отмечалось, что это произойдет в течение нескольких месяцев.