НАТО откроет офис связи в Иордании в 2025 году

В середине сентября спецпредставитель НАТО по Африке и Ближнему Востоку Хавьер Коломина сообщал газете The National, что альянс планирует открыть в Аммане офис для коммуникации с государствами Ближнего Востока, работа которого будет выстроена по модели посольства. Тогда отмечалось, что это произойдет в течение нескольких месяцев.