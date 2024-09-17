НАТО может открыть офис на Ближнем Востоке

24 июля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Америка и Израиль могут создать аналогичный НАТО «Альянс Авраама» – союз безопасности на Ближнем Востоке для противостояния «растущей иранской угрозе». «Все страны, которые находятся в мире с Израилем, и все те страны, которые заключат мир с Израилем, должны быть приглашены присоединиться к этому союзу», – говорил тогда израильский премьер.