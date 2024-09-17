НАТО может открыть офис на Ближнем Востоке
НАТО намерена открыть в Аммане офис для коммуникации с государствами Ближнего Востока, это произойдет в течение нескольких месяцев, сообщил спецпредставитель альянса по Африке и Ближнему Востоку Хавьер Коломина газете The National.
Предполагается, что новый офис альянса будет работать по модели посольства. В объединении ожидают, что решение поможет «собирать политическую информацию, разговаривать с людьми и лучше понимать то, как меняется ситуация».
«Возможно, появится возможность обеспечить присутствие и в других странах, если таково будет желание некоторых южных партнеров», – сказал Коломина (цитата по ТАСС).
Спецпредставитель НАТО добавил, что особое внимание альянса к ситуации на Ближнем Востоке не окажет влияния на поддержку Киева.
24 июля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Америка и Израиль могут создать аналогичный НАТО «Альянс Авраама» – союз безопасности на Ближнем Востоке для противостояния «растущей иранской угрозе». «Все страны, которые находятся в мире с Израилем, и все те страны, которые заключат мир с Израилем, должны быть приглашены присоединиться к этому союзу», – говорил тогда израильский премьер.
Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября 2023 г., когда боевики палестинской группировки «Хамас» напали на южные территории Израиля. В ответ ЦАХАЛ начала операцию «Железные мечи» в секторе Газа. Бои продолжаются до сих пор. Израильские военные регулярно отчитываются о ликвидации боевиков в регионе.