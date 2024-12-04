Мальта аннулировала Захаровой визу для участия во встрече ОБСЕ

Сама Захарова в своем Telegram-канале назвала решение Мальты «кознями западной гидры». Она также напомнила о похожем инциденте в прошлом году. Тогда власти Софии запретили ей пролетать над Болгарией в самолете российской делегации, которая следовала на заседание ОБСЕ в Македонии. По словам Захаровой, все это является попытками «русофобов» реализовать «болезненные фантазии».