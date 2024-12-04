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Мальта аннулировала Захаровой визу для участия во встрече ОБСЕ

Ведомости

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова лишилась мальтийской визы. Документ был необходим ей для посещения заседания совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Валлетте 5–6 декабря. Об этом сообщается на сайте российского МИДа.

«Беспрецедентным случаем стало аннулирование накануне мероприятия уже выданной Мальтийским председательством визы официальному представителю МИД России Марии Владимировне Захаровой с формулировкой "в силу не зависящих от них обстоятельств"», – говорится в сообщении.

Сама Захарова в своем Telegram-канале назвала решение Мальты «кознями западной гидры». Она также напомнила о похожем инциденте в прошлом году. Тогда власти Софии запретили ей пролетать над Болгарией в самолете российской делегации, которая следовала на заседание ОБСЕ в Македонии. По словам Захаровой, все это является попытками «русофобов» реализовать «болезненные фантазии».

В заседании совета министров иностранных дел ОБСЕ на Мальте запланировано участие главы российского МИДа Сергея Лаврова в сопровождении делегации. Чиновники намерены обсудить нынешнее положение дел в ОБСЕ и пути вывода организации из кризиса, сообщала 4 декабря Захарова. На сайте МИД РФ утверждается, что проблемы в работе ОБСЕ вызваны деструктивными действиями ряда западных стран, которые используют эту площадку в собственных интересах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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