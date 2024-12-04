Лавров посетит СМИД ОБСЕ на Мальте и политологическую конференцию в Катаре
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 5-6 декабря посетит заседание ОБСЕ в Ла-Валлетте (Республика Мальта), после чего отправится на политологическую конференцию в Катаре, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, продублировав сообщение в своем Telegram-канале.
Сопровождать Лаврова будет российская делегация, планирующая обсудить нынешнее положение дел в ОБСЕ и пути вывода организации из кризиса.
По словам дипломата, в настоящее время прорабатывается ряд международных контактов российского министра.
19 ноября Захарова прокомментировала отсутствие действующего президента США Джо Байдена на общей фотографии саммита G20. По ее словам, присутствие главы МИД РФ на совместном снимке в Бразилии вызвало «логистические проблемы» у американского лидера. Представитель ведомства также обратила внимание, что на фото не было премьер-министра Канады Джастина Трюдо и его коллеги из Италии Джорджи Мелони. Она также напомнила, что на саммите МИД ОБСЕ в Скопье год назад по той же причине фотографирование проводилось ночью, до приезда Лаврова.