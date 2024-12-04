Лавров посетит СМИД ОБСЕ на Мальте и политологическую конференцию в Катаре

19 ноября Захарова прокомментировала отсутствие действующего президента США Джо Байдена на общей фотографии саммита G20. По ее словам, присутствие главы МИД РФ на совместном снимке в Бразилии вызвало «логистические проблемы» у американского лидера. Представитель ведомства также обратила внимание, что на фото не было премьер-министра Канады Джастина Трюдо и его коллеги из Италии Джорджи Мелони. Она также напомнила, что на саммите МИД ОБСЕ в Скопье год назад по той же причине фотографирование проводилось ночью, до приезда Лаврова.