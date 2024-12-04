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Лавров посетит СМИД ОБСЕ на Мальте и политологическую конференцию в Катаре

Ведомости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 5-6 декабря посетит заседание ОБСЕ в Ла-Валлетте (Республика Мальта), после чего отправится на политологическую конференцию в Катаре, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, продублировав сообщение в своем Telegram-канале.

Сопровождать Лаврова будет российская делегация, планирующая обсудить нынешнее положение дел в ОБСЕ и пути вывода организации из кризиса.

По словам дипломата, в настоящее время прорабатывается ряд международных контактов российского министра.

19 ноября Захарова прокомментировала отсутствие действующего президента США Джо Байдена на общей фотографии саммита G20. По ее словам, присутствие главы МИД РФ на совместном снимке в Бразилии вызвало «логистические проблемы» у американского лидера. Представитель ведомства также обратила внимание, что на фото не было премьер-министра Канады Джастина Трюдо и его коллеги из Италии Джорджи Мелони. Она также напомнила, что на саммите МИД ОБСЕ в Скопье год назад по той же причине фотографирование проводилось ночью, до приезда Лаврова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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