Захарова объяснила отсутствие Байдена на общей фотографии саммита G20
Присутствие главы МИД Сергея Лаврова на общей фотографии саммита G20 в Бразилии вызвало «логистические проблемы» у президента США Джо Байдена. Такие образом официальный представитель ведомства Мария Захарова прокомментировала отсутствие американского лидера на снимке.
Захарова также обратила внимание, что на фото не было премьер-министра Канады Джастина Трюдо и его коллеги из Италии Джорджи Мелони.
На саммите МИД ОБСЕ в Скопье год назад, напомнила Захарова, по той же причине фотографирование проводили ночью, до приезда Лаврова.
«Умеет, конечно, Сергей Викторович наводить шорох своим присутствием», – резюмировала представитель российского МИДа.
18 октября на встрече с руководителями ведущих СМИ стран БРИКС президент России Владимир Путин заявил, что не поедет на саммит стран «большой двадцатки» в Бразилии, чтобы не срывать его. Путин напомнил, что в России «непростая ситуация и украинский кризис еще не закончился».
Бразилия является одной из стран – участниц Римского статута, утверждающего юрисдикцию Международного уголовного суда. В марте 2023 г. суд выдал ордер на арест Путина. В Кремле подчеркивали, что ордер не станет препятствием для развития отношений России с другими странами.