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Захарова объяснила отсутствие Байдена на общей фотографии саммита G20

Ведомости

Присутствие главы МИД Сергея Лаврова на общей фотографии саммита G20 в Бразилии вызвало «логистические проблемы» у президента США Джо Байдена. Такие образом официальный представитель ведомства Мария Захарова прокомментировала отсутствие американского лидера на снимке.

Захарова также обратила внимание, что на фото не было премьер-министра Канады Джастина Трюдо и его коллеги из Италии Джорджи Мелони.

На саммите МИД ОБСЕ в Скопье год назад, напомнила Захарова, по той же причине фотографирование проводили ночью, до приезда Лаврова.

«Умеет, конечно, Сергей Викторович наводить шорох своим присутствием», – резюмировала представитель российского МИДа.

Саммит G20 проходит в Рио-де-Жанейро 18–19 ноября. Лавров возглавляет российскую делегацию.

18 октября на встрече с руководителями ведущих СМИ стран БРИКС президент России Владимир Путин заявил, что не поедет на саммит стран «большой двадцатки» в Бразилии, чтобы не срывать его. Путин напомнил, что в России «непростая ситуация и украинский кризис еще не закончился». 

Бразилия является одной из стран – участниц Римского статута, утверждающего юрисдикцию Международного уголовного суда. В марте 2023 г. суд выдал ордер на арест Путина. В Кремле подчеркивали, что ордер не станет препятствием для развития отношений России с другими странами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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