Захарова объяснила отсутствие Байдена на общей фотографии саммита G20

18 октября на встрече с руководителями ведущих СМИ стран БРИКС президент России Владимир Путин заявил, что не поедет на саммит стран «большой двадцатки» в Бразилии, чтобы не срывать его. Путин напомнил, что в России «непростая ситуация и украинский кризис еще не закончился».