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Лавров возглавит российскую делегацию на саммите G20 в Рио-де-Жанейро

Ведомости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в саммите G20 в Рио-де-Жанейро. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на еженедельном брифинге.

Захарова напомнила, что 18-19 ноября в бразильском Рио-де-Жанейро состоится очередной саммит «Группы двадцати». По поручению президента России делегацию на этом мероприятии возглавит Лавров.

18 октября на встрече с руководителями ведущих СМИ стран БРИКС президент России Владимир Путин заявил, что не поедет на саммит стран «Большой двадцатки» в Бразилии, чтобы не срывать его. Путин напомнил, что в России «непростая ситуация и украинский кризис еще не закончился». Президент добавил, что Москва найдет, кто достойно представит интересы России на саммите G20 в Бразилии на высоком уровне.

Бразилия является одной из стран – участниц Римского статута, утверждающего юрисдикцию Международного уголовного суда. В марте 2023 г. суд выдал ордер на арест Путина. В Кремле подчеркивали, что ордер не станет препятствием для развития отношений России с другими странами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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