Лавров возглавит российскую делегацию на саммите G20 в Рио-де-Жанейро
Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в саммите G20 в Рио-де-Жанейро. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на еженедельном брифинге.
Захарова напомнила, что 18-19 ноября в бразильском Рио-де-Жанейро состоится очередной саммит «Группы двадцати». По поручению президента России делегацию на этом мероприятии возглавит Лавров.
18 октября на встрече с руководителями ведущих СМИ стран БРИКС президент России Владимир Путин заявил, что не поедет на саммит стран «Большой двадцатки» в Бразилии, чтобы не срывать его. Путин напомнил, что в России «непростая ситуация и украинский кризис еще не закончился». Президент добавил, что Москва найдет, кто достойно представит интересы России на саммите G20 в Бразилии на высоком уровне.
Бразилия является одной из стран – участниц Римского статута, утверждающего юрисдикцию Международного уголовного суда. В марте 2023 г. суд выдал ордер на арест Путина. В Кремле подчеркивали, что ордер не станет препятствием для развития отношений России с другими странами.