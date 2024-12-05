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Экс-глава МИД Украины Кулеба станет научным сотрудником в университете США

Ведомости

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба станет старшим научным сотрудником Белферовского центра при школе управления имени Джона Кеннеди Гарвардского университета. Об этом сообщается на официальном сайте центра.

«Дмитрий Кулеба присоединяется к Белферовскому центру науки и международных отношений в качестве старшего научного сотрудника. Он <...> признан на международном уровне одним из самых влиятельных дипломатов своего поколения», – говорится в сообщении центра.

Согласно опубликованному заявлению, назначение Кулебы «подчеркивает приверженность Белферовского центра решению насущных мировых проблем в эпоху глубокой геополитической неопределенности». Он, в частности, будет работать со студентами и преподавателями в формате семинаров и лекций.

В область работы Кулебы войдет дипломатия, безопасность и устойчивость. Он будет исследовать стратегии противодействия автократии, укрепления демократических институтов и создания устойчивых международных коалиций, сообщили в Белферовском центре. Кроме того, бывший глава МИДа планирует написать книгу о конфликте на Украине.

Кулеба подал в отставку 4 сентября. На следующий день Верховная рада проголосовала за его увольнение и утвердила на пост министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу. По данным Financial Times, отставка Кулебы готовилась больше года, он пытался сохранить пост.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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