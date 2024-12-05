Экс-глава МИД Украины Кулеба станет научным сотрудником в университете США

Кулеба подал в отставку 4 сентября. На следующий день Верховная рада проголосовала за его увольнение и утвердила на пост министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу. По данным Financial Times, отставка Кулебы готовилась больше года, он пытался сохранить пост.