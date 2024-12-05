Лавров поставил под вопрос полезность ОБСЕ
Сфер, где Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) могла бы хоть как-то быть полезна в рамках своих задач, не осталось, передает ТАСС со ссылкой на главу МИД России Сергея Лаврова, который выступил на Совете министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ.
Лавров отметил, что «в реальной политике» в рамках ОБСЕ не остается места ни сотрудничеству, ни безопасности. Российский министр возглавляет делегацию на СМИД ОБСЕ на Мальте. Накануне поездки делегации официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова лишилась мальтийской визы. Документ был необходим ей для посещения заседания.
Сама Захарова в своем Telegram-канале назвала решение Мальты «кознями западной гидры». Она также напомнила о похожем инциденте в прошлом году. Тогда власти Софии запретили ей пролетать над Болгарией в самолете российской делегации, которая следовала на заседание ОБСЕ в Македонии. По словам Захаровой, все это является попытками «русофобов» реализовать «болезненные фантазии».