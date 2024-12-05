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Лавров поставил под вопрос полезность ОБСЕ

Ведомости

Сфер, где Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) могла бы хоть как-то быть полезна в рамках своих задач, не осталось, передает ТАСС со ссылкой на главу МИД России Сергея Лаврова, который выступил на Совете министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ.

Лавров отметил, что «в реальной политике» в рамках ОБСЕ не остается места ни сотрудничеству, ни безопасности. Российский министр возглавляет делегацию на СМИД ОБСЕ на Мальте. Накануне поездки делегации официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова лишилась мальтийской визы. Документ был необходим ей для посещения заседания.

Сама Захарова в своем Telegram-канале назвала решение Мальты «кознями западной гидры». Она также напомнила о похожем инциденте в прошлом году. Тогда власти Софии запретили ей пролетать над Болгарией в самолете российской делегации, которая следовала на заседание ОБСЕ в Македонии. По словам Захаровой, все это является попытками «русофобов» реализовать «болезненные фантазии».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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