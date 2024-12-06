За ночь в регионах РФ уничтожили 33 беспилотника и два безэкипажных катера
33 беспилотника и два безэкипажных катера были уничтожены на территории четырех российских регионов в ночь на 6 декабря. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Самое большое число беспилотников – 14 – дежурные российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали в Воронежской области, еще 11 сбили в Курской, семь – в Белгородской и один – в Крыму.
Кроме того, морская авиация Черноморского флота уничтожила два украинских безэкипажных катера, следовавших к Крымскому полуосторову.
11 ноября помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что Черноморский флот боеспособен и готов противостоять угрозам с морских направлений. Патрушев заверил, что «никакого поражения нашего флота на Черном море нет», несмотря на то что «агрессивные действия Киева в этом регионе координируются натовскими специалистами». Он добавил, что «западники должны твердо усвоить, что Россия крепко стоит на Черном море и наши позиции в этом регионе мы не позволим ослабить».
С начала боевых действий на Украине в 2022 г. Черноморский флот регулярно сообщает об уничтожении беспилотников в Черном море. 14 марта на тот момент генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что ВСУ в том числе наносили удары по кораблям Черноморского флота ракетами, которые поставили страны НАТО.