За ночь в регионах РФ уничтожили 33 беспилотника и два безэкипажных катера

11 ноября помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что Черноморский флот боеспособен и готов противостоять угрозам с морских направлений. Патрушев заверил, что «никакого поражения нашего флота на Черном море нет», несмотря на то что «агрессивные действия Киева в этом регионе координируются натовскими специалистами». Он добавил, что «западники должны твердо усвоить, что Россия крепко стоит на Черном море и наши позиции в этом регионе мы не позволим ослабить».